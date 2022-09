Sony s'apprête à rendre disponible PlayStation Stars, son programme de fidélité qui vous fait gagner de l'argent, dans le monde entier. Mais avant cela, on fait un point complet cette nouveauté gratuite (oui, oui). Bon faut tout de même une PS5 ou PS4 hein !

Quand le programme de fidélité PlayStation Stars sera disponible en France ?

Le programme de fidélité PlayStation Stars sera disponible dès le 13 octobre 2022 en France. Comme pour les nouvelles offres PS Plus, les dates de lancement varient en fonction des territoires et nous serons servis les derniers. Au moins, ça permettra d'identifier les éventuels problèmes.

Asie, Japon inclus : 29 septembre

Amérique du Nord et Amérique du Sud : 5 octobre

Europe et Australie : 13 octobre

Le programme de fidélité est entièrement gratuit sur PS5 et PS4. À cet effet, avoir un abonnement actif au PlayStation Plus n'est pas obligatoire. Néanmoins si vous en avez un, vous aurez forcément davantage de privilèges que nous vous détaillons plus bas.

À son lancement, « l'expérience complète » PlayStation Stars sera indisponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Pour pouvoir consulter probablement l'étendue des options, il faudra passer nécessairement par l'application smartphone et tablette PlayStation App sur iOS et Android ou via le site officiel du constructeur.

Pour remporter des récompenses, il faudra remplir des activités et des « campagnes » de différentes formes.

La campagne « connexion mensuelle » accessible à tous. Le principe est simple comme bonjour, vous vous lancez dans un jeu et une rétribution tombe

accessible à tous. Le principe est simple comme bonjour, vous vous lancez dans un jeu et une rétribution tombe La campagne « Appuyez sur Play / 1994 » pour laquelle vous serez un peu plus sollicités. Le PS Blog explique en effet que « les membres devront lancer les jeux correspondant à des indices basés sur des chansons pour obtenir un objet de collection spécial »

pour laquelle vous serez un peu plus sollicités. Le PS Blog explique en effet que « les membres devront lancer les jeux correspondant à des indices basés sur des chansons pour obtenir un objet de collection spécial » Les campagnes de « Trophées ». Dans cette configuration, il vous sera demandé d'être l'un des premiers joueurs à décrocher le trophée platine « d'un hit dans votre pays/région » ou d'obtenir des trophées bien précis

Ce ne sont que quelques exemples, mais la liste sera mise à jour régulièrement évidemment.

Quelles sont les récompenses de PlayStation Stars (argent, cadeaux...) ?

Le PS Stars offre deux types de récompenses :

Les points de fidélité. Si vous êtes abonnés au PS+, vous aurez des points pour chaque achat sur le PS Store. Y compris pour les abonnements au service. Des points pouvant être dépensés « dans un catalogue pouvant comporter des fonds pour le porte-monnaie PSN, des objets de collection numériques exclusifs et certains produits du PlayStation Store ». Un suivi sera possible dans « Historique des points PS Stars ». Et pour les échanger contre des cadeaux, ce sera dans « Catalogue des récompenses »

Les objets de collection numériques

Les objets de collection, des NFT ? Non.

Ces objets de collection numériques ont été créés spécialement pour notre programme de fidélité. Bien que certains d’entre eux puissent être rares, ils ne sont pas uniques et n’exploitent pas la technologie de la blockchain. Ils ne peuvent être ni revendus, ni échangés. Les objets de collection numériques sont uniquement disponibles dans le cadre du programme PlayStation Stars.

Et c'est quoi en fait ? Ils représentent des figurines de personnages de jeux ou d'autres formes de divertissement (sûrement films, séries...) voire des périphériques (manettes etc.). Bien que ce ne soit pas des goodies physiques, vous pourrez les exposer derrière une vitrine... sur la PlayStation App, ce qui donnera des sueurs aux collectionneurs. Les premiers items de collection seront l’objet Télescope Stargazer, Punto le gondolier d’Ape Escape 2, la PocketStation, Toro et Kuro et plus...

Des « statuts » calqués sur les Trophées

Ce programme de fidélité instaure aussi des « Statuts ». Plus vous avez un niveau élevé, plus vous aurez de cadeaux lors de votre progression.