Après une longue panne d'un mois tout même, le PlayStation Stars a été rétabli en juillet dernier. Ce programme de fidélité permet d'obtenir des points en jouant ou en réalisant des achats sur le PS Store. Une fonctionnalité appréciée au sein de la communauté puisque les points gagnés peuvent s'échanger contre des jeux complets. Cela demande donc un certain investissement, mais Sony annonce serrer la vis dès le mois d'octobre prochain.

Le PlayStation Stars bientôt moins avantageux

Une nouvelle campagne Astro Bot permet de gagner des points bonus PlayStation Stars en cas de précommande. C'est toujours ça de pris, et il faut en profiter, car ce ne sera plus la même dans quelques semaines. Ces dernières heures, Sony envoie des mails aux adhérents pour les avertir des prochaines conditions d'utilisation du programme PS Stars. Nous l'avons nous-mêmes reçu comme vous pourrez le voir avec la capture d'écran ci-dessous. Et ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour les joueuses et joueurs PS5 comme PS4.

Les nouvelles conditions d'utilisation du PlayStation Stars, qui entreront en vigueur le 24 octobre 2024, vont instaurer une limite pour vos points gagnés. Ceux obtenus à partir de cette date expireront dans les 12 mois, à compter de la fin du mois où ils sont visibles dans votre compte PS Stars. Pour éviter de trop braquer les adhérents au programme, Sony fait un léger geste puisque l'expiration des points gagnés avant le 24 octobre prochain reste à 24 mois. Mais il y a une seconde modification qui désavantage encore le consommateur.

À partir du 1er mars 2025, Sony va revoir « la définition d'achats éligibles pour exclure tous les paiements d'abonnements effectués sur le PlayStation Store ». Qu'est-ce que ça cache ? Quand vous allez vous abonner ou renouveler le PS Plus ou autre abonnement, il n'y aura plus de points PlayStation Stars offerts.

Crédits : PlayStation.

Des changements obligatoires pour garder l'accès au PS Stars

Tout cela a évidemment été mal accueilli par les joueurs PS5 et PS4 et ces nouveaux changements énervent déjà. « Ne pas donner de points pour les abonnements PS+ est idiot »; « C'est vraiment n'importe quoi ! J'aimerais qu'ils mettent en place un système pour collector des points avec les jeux physiques, comme le fait Nintendo »; « L'avarice à son meilleur »; « C'est vraiment naze » peut-on lire sur la Toile. Et c'est d'autant plus énervant que Sony force les utilisateurs du PlayStation Stars à accepter ces modifications.

Et qu'est-ce qui se passe si vous refusez ces nouvelles conditions ? L'adhésion au programme de fidélité PS Stars sera automatiquement résiliée. « À partir du 24 octobre 2024, veuillez vous connecter à PlayStation Stars sur PlayStation App ou en ligne . Il vous sera ensuite demandé de revoir et d'accepter les Conditions d'utilisation mises à jour afin de rester membre de PlayStation Stars ou de les refuser et donc d’annuler votre adhésion à PlayStation Stars . Si vous ne ne faites aucune sélection, votre adhésion sera considérée comme annulée tant que vous n'aurez pas accepté les Conditions d’utilisation mises à jour ». Dès lors, vous perdrez donc l'accès au programme et à tous les avantages liés, y compris les points PlayStation Stars gagnés via les campagnes ou les achats.

Source : Sony Interactive Entertainment.