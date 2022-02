Le jeu service est particulièrement lucratif, et Fortnite et Apex sont les plus brillants exemples dans le domaine. Forcément un éditeur comme Sony voit un peu cela comme une poule aux œufs d'or. À l'occasion de son bilan financier, l'entreprise fait donc l'annonce de vouloir produire et lancer pas moins de 10 jeux service avant mars 2026.

"Money money money"

Pour ceux qui auraient des doutes sur sa définition, un jeu service est un jeu qui propose régulièrement des mises à jour de contenu pour faire vivre le titre le plus longtemps possible, la plupart du temps via un mode multijoueur. Tout en proposant des microtransactions pour permettre à l'utilisateur de se sentir "unique". L'exemple Minecraft avec ses nombreux skins et contenus est particulièrement parlant.

10 jeux pour les gouverner TOUS

Cela tombe plutôt bien puisque le studio Bungie a justement pas mal d'expertises dans le domaine grâce à Destiny et qu'il vient d'être récemment racheté par Sony. L'un de ces 10 jeux sera donc très clairement une création Bungie mais le reste est encore bien secret.

Il faut s'attendre à voir arriver pas mal de titres multijoueur dans les années à venir du coté de chez Sony.