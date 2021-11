Les utilisateurs de PS4 ou de PS5 peuvent depuis un certain temps jouer à leurs jeux sur un appareil mobile via le système de Remote Play. Pour améliorer le confort de jeu sur un smartphone, les joueurs peuvent par ailleurs y connecter une manette PlayStation en Bluetooth. Mais à en croire de nouveaux éléments, Sony veut aller encore plus loin du côté du jeu sur mobile.

Sony a récemment breveté ce qui semble être une manette destinée au jeu mobile. Comme le rapporte le site britannique VGC, il est apparemment question d’une manette à fixer de chaque côté d’un smartphone. La branche japonaise de Sony Interactive Entertainment est a priori à l’initiative de ce brevet. Document officiel dont la publication ne remonte qu’à la semaine dernière.

Le schéma qui accompagne ce brevet montre que cette manette correspond donc à deux poignées. Comme le veut la coutume pour ce type de produit, ces poignées sont à attacher de chaque côté du smartphone. À noter que la manette pour appareil mobile vue sur le brevet reprend l’apparence d’une DualShock 4.

Le jeu sur mobile, un nouvel enjeu pour Sony ?

Il n’est à l’heure actuelle évidemment question que d’un schéma. Mais il aurait été moins étonnant que Sony utilise la manette DualSense de la PS5 comme base. Cela étant dit, il est possible que cette manette mobile ne dispose pas des fonctionnalités de la DualSense. Ceci expliquerait donc cela. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre une potentielle annonce.

À noter que, comme le souligne VGC, le brevet mentionne également un « manche » qui n’est pas présent sur le schéma. Ce dernier servirait à la détection de mouvement. La description du brevet indique en effet que ce manche repèrera dans quelle direction il est penché ainsi que l’angle du mouvement.

Une manette PlayStation mobile couteau-suisse

Si un tel accessoire pour jeu sur appareil mobile est commercialisé, la question des types d’utilisations se pose. Il serait logique qu’il serve à jouer aux jeux PS4 et PS5 via Remote Play. Sur le papier, il pourrait également servir à jouer via le Cloud. Sony pourrait par exemple décider de proposer le PlayStation Now sur smartphones et tablettes.

Cette manette PlayStation pour smartphones pourrait également servir aux jeux mobile de Sony à venir. Pour rappel, le géant japonais a révélé plus tôt cette année son intention de transformer ses licences les plus populaires en jeux mobile. Un tel accessoire permettrait donc de jouer de manière plus confortable sur cette plate-forme. Reste désormais à attendre une annonce officielle, ou une fuite d’envergure, pour découvrir ce que Sony mijote ici.

Que pensez-vous de cet brevet ? Seriez-vous intéressés par une manette PlayStation simplifiant le jeu sur mobile ? Avez-vous déjà utilisé le Remote Play sur un smartphone ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.