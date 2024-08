Sony Interactive Entertainment va finir 2024 avec Astro Bot et Concord. Le multijoueur de Firesprite va avoir fort à faire pour s'imposer dans le cœur des joueurs, et sur le marché des hero shooter à la Overwatch, Paladins ou encore Valorant. En coulisses, le constructeur japonais prépare l'avenir et notamment 2025 dans le plus grand des secrets, et une conférence pour faire le point ne ferait pas de mal. Bientôt un gros événement avec la PS5 Pro ?

Un PlayStation Showcase avec la PS5 Pro à la rentrée ?

À quand le prochain PlayStation Showcase ? Tout le monde est en quête d'une réponse, à commencer par les joueuses et joueurs PS5. On sait que Sony Interactive Entertainment sera présent au Tokyo Game Show 2024, mais ça reste un événement très local qui fait plutôt la part belle aux jeux japonais. Ce n'est pas le problème en soi, mais ce n'est pas au cours de ce rendez-vous qu'on aura des nouvelles de Marvel's Wolverine ou du nouveau jeu Naughty Dog. Non, pour donner un aperçu des productions first-party dans les tuyaux, il faut un PlayStation Showcase international. Et visiblement, ce serait pour bientôt.

Un PlayStation Showcase pourrait avoir lieu d'ici la rentrée, donc en septembre prochain. « J'ai été questionné à propos du PlayStation Showcase du 12 septembre 2024. C'est l'info qui m'a été donnée par deux personnes différentes des studios PlayStation. Ça tombe une semaine avant la sortie de God of War Ragnarok sur PC, et avant le Tokyo Game Show auquel Sony participe, donc c'est logique ». Un internaute (DetectiveSeeds) qui prétend avoir des contacts avec les studios first party de Sony Interactive Entertainment suite à des échanges sur l'accessibilité de certains jeux.

Alors un PlayStation Showcase en septembre 2024, c'est possible ? Pour ignusthewise qui semble avoir déjà eu accès à des informations confidentielles, il faut être prudent. Mais, il suggère qu'on aura des détails d'ici la fin du mois d'août, après la Gamescom 2024. « Je conseille à tout le monde de ne pas se fier aux fuites sur le supposé PlayStation Showcase. Certains leakers fiables devraient entendre des rumeurs sur le prochain gros événement PS dès la fin du mois » a t-il écrit en réponse au message de DetectiveSeeds.

Ghost of Tsushima 2 ? Le nouveau Naughty Dog ?

Pour savoir s'il y aura ou non un PlayStation Showcase, il n'y a pour le coup pas besoin d'avoir ses entrées dans l'industrie. En effet, si on se réfère aux calendriers antérieurs, des précédentes éditions du PS Showcase ont déjà eu lieu en septembre. Ce qui importe le plus finalement, c'est d'être certain que ce sera le cas, et si ça se confirme, d'avoir une date ferme. Mais il faut (encore) patienter. Si jamais cette conférence se passe réellement, à quoi s'attendre ? Les possibilités sont multiples tant les jeux en cours de développement sont nombreux. Vous pouvez au moins oublier The Last of Us 3, mais le prochain Naughty Dog pourrait être teasé. Le studio de God of War, Santa Monica, a aussi une nouvelle licence en chantier.

De son côté, Sucker Punch travaille d'arrache-pied sur Ghost of Tsushima 2, sans oublier Death Stranding 2 qui est sûr de sortir en 2025. Il n'est pas exclu qu'Hideo Kojima concocte une bande annonce inédite pour l'occasion. Et puis, bien entendu, il y a l'arlésienne de la PS5 Pro. Une console qui n'est pas un mirage selon les informations de l'insider Tom Henderson. Bref, si Sony a vraiment l'intention de communiquer, il y a de quoi faire un PlayStation Showcase.

Source : ignusthewise sur X, DetectiveSeeds.