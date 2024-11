Sony prépare t-il un PlayStation Showcase en décembre 2024 avec des annonces autour de God of War ? On fait point sur les rumeurs et sur de récentes déclarations.

La dernière fois que le constructeur japonais a pris la parole, c'était pour un State of Play durant lequel Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima, a enfin été officialisé. Mais les joueuses et joueurs PlayStation attendent plutôt un gros important qui pourrait révéler les jeux first-party en développement. Selon les rumeurs et spéculations, un nouveau showcase pourrait justement avoir lieu en décembre prochain. Mythe ou réalité ? Quels sont les bruits de couloir ? Faut-il les croire ?

L'acteur de Kratos dans God of War prend la parole

Un PlayStation Showcase en décembre 2024 ? C'est la théorie une vidéo promotionnelle « Play Has No Limits » publiée sur la chaîne YouTube du constructeur. Au cours de celle-ci, on peut le voir la date du 3 décembre mise en avant qui, pour certains, est un teasing pour un événement dans le cadre des 30 ans de la marque. Il y a quelques jours, un soi-disant leak d'un potentiel PlayStation Showcase a fait la une des forums de 4Chan. Un endroit pas vraiment connu pour la véracité de ses informations.

D'après ce post, Days Gone Remastered et une collection remake de « God of War Greece Legend » avec Ghost of Sparta et Ascension y pourraient être annoncés. Des rumeurs qui ne sont pas totalement inédites. Pour ce qui est du remaster de Days Gone par exemple, des sources bien plus sérieuses à l'image de VGC et de Jeff Grubb ont indiqué qu'un tel projet était bien dans les cartons. Au sujet du dieu de la guerre, il y a aussi eu un bruit de couloir sur une trilogie remaster God of War qui serait développée par Nixxes Software. Une compilation qui pourrait donc débarquer sur PC, mais qui concernerait les jeux PS2 et PSP.

À en croire ce message 4Chan, il y aurait également un jeu mobile God of War: Betrayal en 2025. Le fait qu'un nouveau titre GOW soit dans les tuyaux ne fait pas de doute après les offres d'emplois de Santa Monica. Mais qu'il y ait un épisode mobile en est une autre, en particulier après le rétropédalage récent de Sony dans ce domaine. Il y a quelques heures, ce bruit de couloir a repris de plus belle avec des déclarations que Christopher Judge, le doubleur de Kratos, aurait tenu. Il aurait ainsi teasé « plusieurs annonces » autour de God of War dans les deux prochaines semaines. Donc potentiellement lors d'un PlayStation Showcase.

PlayStation prépare des annonces... mais pas de showcase ?

Mais l'acteur connu pour son rôle de Teal'c dans Stargate SG-1 nie en bloc, même si un animateur de Santa Monica a étrangement retweeté la rumeur. « C'est absolument faux ! On ne peut pas faire de teasing sur quelque chose dont on ne sait rien. Je ferai des annonces prochainement, et je peux vous garantir qu'aucune d'entre elles ne concerne notre God of War adoré ».

Au-delà du post de 4Chan, qui n'est absolument pas à prendre pour argent comptant, cette rumeur d'un PlayStation Showcase a déjà été commentée récemment. D'après le journaliste Jeff Grubb, il y a peu de chance de voir un tel événement. « Je n'ai pas entendu parler d'un PlayStation Showcase ou d'un State of Play en décembre » a-t-il déclaré sur son compte X. Selon lui, et d'autres voix, une présentation XXL n'aurait pas lieu à cause des Game Awards 2024 qui sont beaucoup trop proches du 30ème anniversaire de PlayStation.

Aujourd'hui, c'est le leaker français billbil_kun qui entre dans la danse avec un message énigmatique. « Un évènement PlayStation se tiendra t-il réellement bientôt ? Je n'ai pas la réponse, mais de nombreuses choses se préparent en coulisses. Des nouvelles fraîches arrivent… ». À quoi fait-il référence ? Pas un PlayStation Showcase visiblement. A-t-il eu vent d'annonces de jeux, ou de la diffusion de trailers d'exclusivités aux Game Awards 2024 ? Difficile à dire, mais selon Kurakisis, Marvel's Wolverine pourrait se montrer d'ici la fin de l'année.

Source : Christopher Judge, billbil_kun.