Il y a deux semaines nous pouvions en savoir un peu plus sur la PS5 Slim. En effet, selon l'insider Tom Henderson, une nouvelle console serait disponible d'ici la fin de l'année 2023. Dès le mois de septembre même d'après ses propres dires. Si elle aurait visiblement la même puissance que la PS5 actuelle, elle serait plus mince et plus légère. Et le tout serait rendu possible grâce à la suppression du lecteur blu-ray 4K. Pour en savoir encore plus, pourquoi ne pas user d'un PlayStation Showcase ? Eh bien c'est justement la rumeur du jour... L'un d'eux serait pour très bientôt avec la console pour vedette. Un PlayStation Showcase pour cet été

La foire aux rumeurs pour le PlayStation Showcase

Selon Shpeshal Nick, co-fondateur du blog de jeu XboxEra, Sony pourrait organiser un PlayStation Showcase en août où il prévoit d'annoncer la PS5 Slim. Attention cette information est à prendre avec des pincettes car on se souvient notamment que le bloggeur avait fait le même genre d'annonce dans le passé, pas plus tard que l'année dernière et cela n'est pas avéré vrai. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son compte Twitter de l'époque certains de ses messages :

Septembre était apparemment la rumeur qui courait depuis un certain temps et on me posait sans cesse la question dans les DM, alors j'ai demandé étant donné que nous approchons de septembre. On m'a répondu que le mois d'août était prévu.

Double rations d'informations, à boire et à manger dans le lot ?

La différence cette fois c'est qu'en mai dernier, un podcasteur bien connu sur l'univers de PlayStation a déclaré aussi de son coté qu'un second PlayStation Showcase serait prévu dans l'année. Enfin en juin dernier, une source chinoise sur A9VG (l'une des plus grandes communautés de joueurs en Chine) avait aussi insisté sur le fait qu'un PlayStation Showcase aurait lieu quelque part dans l'année, sans préciser si il s'agissait du mois d'aout.

Ce qui est certain c'est que quelque chose se prépare, reste maintenant à savoir quand. Aout ou septembre ? Dans les deux cas il semble assez évident que la PS5 Slim sera de la partie même si elle ne représente pas le sujet central du show. Aura t-on aussi le droit à la présentation de nombreux jeux ? Wait and see.

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir en cas d'organisation d'un nouveau PlayStation Showcase ? La PS5 Slim ? Le jeu d'un studio en particulier ?