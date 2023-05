Sony serait fin prêt à en dévoiler davantage sur le portfolio de la PS5. Le PlayStation Showcase se confirme toujours plus et on sait quand il pourrait être diffusé.

L’étau se resserre autour du PlayStation Showcase. Les rumeurs se font insistantes depuis plusieurs semaines maintenant. D’après plusieurs sources crédibles, Sony se préparerait à annoncer la « phase 2 » de la PS5 lors d’un événement d’exception. Le constructeur japonais y présenterait alors les futures exclusivités de sa console, Marvel’s Spider-Man 2 étant pressenti pour dévoiler y sa date de sortie, qui serait alors prévue en septembre. L’éditeur verrait les choses en très grand, et il n’y aurait pas besoin d’attendre jusqu’au Summer Game Fest 2023 pour le découvrir.

Le PlayStation Showcase se précise

E3 ou pas, Sony concocte en coulisses un événement de taille. Tout au long de l’année, l’éditeur a communiqué autour des productions de ses partenaires. Final Fantasy 16, Resident Evil 4 Remake ou encore Street Fighter 6 sont autant de jeux qui ont profité d’une belle mise en avant lors d’un ou plusieurs State of Play. Ce que les joueurs attendent impatiemment en revanche, c’est qu’il fasse la lumière sur son catalogue de la PS5 pour les mois à venir. Passée la sortie de FF16 ce 22 juin, c’est le flou le plus total. On s’attendait alors à une prise de parole forte lors de la période estivale, mais le constructeur devrait faire grimper la température un peu avant. Le gros PlayStation Showcase devrait en effet être diffusé plus tôt qu’espéré.

C’est en tout cas ce qu’affirme Jeff Grubb. Le journaliste de Venturebeat aux sources très fiables a révélé que le prochain événement autour des jeux PS5 se tiendrait lors de la semaine du 25 mai, le showcase pouvant survenir un peu avant. En se basant sur cette rumeur, l’officialisation devrait alors arriver vers la fin de la semaine prochaine. On sera donc fixés bien assez tôt et le rendez-vous se présenterait comme un immanquable pour les possesseurs de la console. Si l’on en croit de précédentes déclarations de Grubb, ce PlayStation Showcase sera « énorme ». L’éditeur s’en servirait alors pour « préparer la seconde phase de la PS5 ».

Qu'attendre de cet événement ?

Il faudra s’attendre à des annonces de gros calibre, dont les nouveautés des studios maison de la marque et des mises à jour sur ceux déjà révélés. Une date de sortie pour Marvel’s Spider-Man 2 et du gameplay sont à ce stade pratiquement pris pour acquis, tout comme The Last of Us Factions, le fameux jeu multijoueur. Marvel’s Wolverine pourrait lui aussi donner un petit biscuit aux joueurs selon l’avancée de son développement. D'après de récentes rumeurs, on devrait même pouvoir compter sur Konami avec Metal Gear Solid 3 Remake.

On attend également des nouvelles des jeux sur lesquels les PlayStation Studios travaillent plus ou moins en secret. On pense notamment à l’exclusivité AAA de Firewalk, studio récemment acquis. Sucker Punch planche également sur un projet ambitieux, qui selon plusieurs offres d’emploi pourrait être un certain Ghost of Tsushima 2. Il ne faudra en revanche pas compter sur PixelOpus. Les créateurs de Concrete Genie concoctaient un jeu sous Unreal Engine 5 développé en collaboration avec Sony Pictures Animation, mais Sony a décidé de fermer son plus petit studio.