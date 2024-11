C’est bientôt l’anniversaire de la marque PlayStation, et l’entreprise préparerait quelque chose d’assez exceptionnel pour fêter ça. Que sait-on exactement pour le moment ?

Sony a récemment dévoilé une nouvelle bande-annonce avec son fameux slogan "Play Has No Limits". Mais, au-delà du message, cette vidéo a piqué la curiosité des fans pour une raison bien particulière. En effet, elle annonce une baisse de prix de la PS5, valable jusqu'au 24 décembre 2024. Pourtant, ce n'est pas ce qui a le plus retenu l’attention. Les joueurs ont remarqué un détail qui les fait rêver : une date PlayStation subtilement affichée dans la vidéo, le 3 décembre 2024.

PlayStation préparerait un gros événement

Pourquoi cette date ? Le 3 décembre marque les 30 ans de la marque PlayStation. Oui, déjà trois décennies depuis la sortie de la première console Sony. Pour beaucoup, cette mention n’est pas innocente. Ils espèrent que Sony prépare quelque chose de spécial pour fêter cet anniversaire. Certains parlent même d'un possible événement "PlayStation Showcase", où des annonces majeures pourraient être faites. Imaginez : de nouveaux jeux, des exclusivités, ou même un remake très attendu, comme celui de Bloodborne.

Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Mais l'attente est palpable dans la communauté PlayStation, qui se nourrit de chaque indice et de chaque rumeur. Depuis quelques années, Sony aime surprendre ses fans avec des annonces inattendues. Le choix d’une date symbolique, comme cet anniversaire, semble idéal pour frapper fort.

Une date à garder en tête

Malgré tout, il est sage de garder la tête froide. Beaucoup de fans se sont déjà emballés pour des annonces qui n’ont finalement pas eu lieu. Les déceptions passées rappellent que les grandes attentes peuvent mener à de grandes désillusions. Cependant, il est clair que Sony ne laissera pas ce 3 décembre passer sans marquer le coup d’une manière ou d’une autre.

Alors, showcase ou simple célébration ? Seul Sony le sait pour l’instant. Mais une chose est sûre : le 3 décembre 2024 pourrait bien être un jour mémorable pour tous les amateurs de PlayStation. Restez connectés, car cette date pourrait marquer un tournant pour l’avenir de la console et offrir aux fans un cadeau d’anniversaire digne de 30 ans d’histoire.

Qu’attendez-vous de votre côté ?

Source : PlayStation