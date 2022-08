La famille PlayStation Studios s’agrandit. Sony a annoncé de bonne heure le rachat d’un nouveau studio. Ce n’est ni EA, ni FromSoftware, mais un développeur plus confidentiel spécialisé dans une verticale peu appréciée de beaucoup de joueurs.

PlayStation rachète Savage Game Studios

« Bienvenue à Savage Game Studios dans la famille des PlayStation Studios » a tweeté la marque bleue sur ses réseaux sociaux ce matin. Fondé il y a quelques années, le studio spécialisé dans le développement de jeux mobile, viendra consolider les efforts de Sony sur ce secteur. « Nous partageons leur quête d’innovation continue, ainsi que la volonté d’élargir notre public et d’accueillir toujours plus de personnes dans l’univers PlayStation. Cette équipe s’est ainsi imposée comme un choix idéal pour agrandir la famille PlayStation Studios », explique l’entreprise japonaise dans son communiqué officiel. L’accord définitif concernant le rachat de Savage Game Studios a été signé.

Savage Game Studios travaille d’ores et déjà sur un jeu d’action AAA non dévoilé sur smartphones. Le nouveau membre de la famille devrait d’ailleurs piocher dans les licences fortes de la marque à l'avenir. Conscient que le terme « jeu mobile » fera d’emblée grincer quelques dents, Sony prend les devants et rappelle que cela n’aura aucun impact sur le développement des jeux PS5 et PS4. « Nos activités au-delà du monde des consoles ne diminuent en rien notre dévouement envers la communauté PlayStation, ni notre passion pour la création d’expériences narratives à un joueur exceptionnelles. » Sony poursuit donc ses efforts de diversification. L'entreprise japonaise avait déjà annoncé que la moitié des jeux arriveraient sur PC et mobile.