Les rachats chez PlayStation ne sont pas finis, et selon un initié, 2024 pourrait être encore plus importante pour la firme japonaise. « [Michael] Metzger (ndlr : de Drake Star Partners) s'attend à ce que Tencent, Sony, Take-Two et Savvy/Scopely soient les acheteurs les plus actifs en 2024 » (via Axios). Mais le géant n'attendra pas jusque-là et vient de révéler sa nouvelle emplette.

Un nouveau rachat utile pour PlayStation

La consolidation sur le secteur du jeu vidéo est de plus en plus forte, et depuis plusieurs années, PlayStation comme Xbox se sont renforcés à travers divers rachats avec des stratégies différentes. En général, lorsque l'on parle d'acquisitions pour Sony, cela concerne directement des studios de développement comme Bungie. Mais par moments, la société s'offre également des structures qui vont lui permettre de faire évoluer sa branche vidéoludique d'une autre manière.

En août dernier, PlayStation a ainsi déboursé une somme non divulguée pour devenir propriétaire d'Audeze. Une marque spécialisé dans l'audio et les casques gaming. Un rachat qui permettra au constructeur de consolider son expertise dans le domaine du son 3D et bénéficiera donc à sa PS5, mais aussi à ses futures consoles comme la PS6.

Quelques mois plus tard, voilà que PlayStation annonce avoir conclu un accord pour prendre possession de la société britannique iSIZE. « iSIZE développe des solutions qui utilisent l'IA afin d'économiser du débit et d'améliorer la qualité pour l'industrie des médias et du divertissement. Cette acquisition est un atout considérable pour Sony Interactive Entertainment dans l'apprentissage automatique (machine learning), qui profitera à nos efforts de recherche et développement ainsi qu'à nos services de vidéo et de streaming ». En résumé, Sony va pouvoir réduire le débit de ses flux, mais avec une qualité égale voire meilleure. Une bonne nouvelle pour le PlayStation Plus et le cloud gaming ?

Crédits : Sony Interactive Entertainment.

Une grosse amélioration à venir pour le PS Plus ?

Dans son communiqué, Sony ne révèle pas sa stratégie et n'évoque pas à proprement parler le PS Plus. Mais on n'imagine pas un seul instant que ça ne puisse pas bénéficier aux différents abonnements du constructeur. D'ailleurs, fin octobre, PlayStation a annoncé un changement énorme pour le PS+ Premium. Le streaming de jeux PS5 est maintenant possible, et jusqu'en 4K 60fps HDR. Un bon en avant dans la qualité qui place désormais l'offre cloud gaming devant celle de Xbox.

Avec le rachat d'iSIZE, PlayStation pourrait donc faire encore mieux en baissant le débit nécessaire sans compromettre la qualité. Mais il y a une autre utilité pour le géant nippon : améliorer le débit vidéo pour le streaming de films et de séries. C'est déjà ce que font des plateformes de SVOD comme Netflix. Bref, il s'agit là d'une nouvelle stratégique qui n'aura certes pas le même impact qu'un studio de développement pour les joueurs, mais qui sera précieuse autant pour Sony que PlayStation. Il ne reste plus qu'à finaliser l'acquisition et à intégrer pleinement iSIZE pour espérer voir le fruit de tout cela dans quelques mois.