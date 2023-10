Trois ans après l'acquisition de Bethesda et tous ses studios, Xbox a encore secoué l'industrie du jeu vidéo avec le rachat d'Activision Blizzard. Une emplette à 68,7 milliards de dollars, un montant nettement plus élevé que pour la maison de Doom qui était de 7,5 milliards de dollars. Une prise énorme pour Microsoft et sa branche gaming qui va avoir de véritables conséquences sur son concurrent direct PlayStation ? Les boules de cristal sont de sortie.

PlayStation prêt à dépenser sans compter pour un gros rachat ?

C'est LA grosse actualité jeu vidéo de ces derniers jours : Xbox est libre de finaliser le rachat d'Activision Blizzard à tout moment. La partie paperasse demandera certainement un peu de temps, mais dans la tête de Microsoft, l'éditeur fait déjà partie de sa grande famille. Un rachat qui a été commenté par différents analystes tels que Dr. Serkan Toto. Ce dernier estime que PlayStation va avoir besoin de réagir avec une grosse acquisition.

« Sony est sûrement sous pression pour réagir, même après le rachat de Bungie. Je m'attends à d'autres investissements et acquisitions de la part de PlayStation, y compris quelque chose d'important pour faire bouger les choses de manière significative » (via Gamesindustry). Karol Severin, analyste chez Midia Research, pense que le constructeur aura du mal à concurrencer uniquement Xbox sur les jeux.

« Sony possède l'un des catalogues de contenus les plus impressionnants au monde. Les rassembler tous au sein d'un même abonnement pourrait être une réponse solide aux efforts multiplateforme de Xbox. Il sera de plus en plus difficile pour PlayStation de concurrencer Xbox sur le seul terrain des jeux. Et sur ce domaine, la seule réponse viable serait le rachat d'une très grosse société comme Take-Two, mais c'est peu probable ». En effet, l'éditeur de GTA 6 n'est pas à vendre et se porte bien.

Crédits : Zuby_Tech via X.

Des changements pour Call of Duty sur PS5 et PS6

PlayStation dans une impasse ? Inutile de tirer une quelconque sonnette d'alarme. Depuis la PS4 et maintenant la PS5, Sony n'a jamais fait autant d'argent. Et c'est bel et bien grâce à ses jeux, qui sont majoritairement des succès critiques et commerciaux, que le constructeur fait la différence. Qui plus est, durant les 10 prochaines années, il ne devrait sûrement pas y avoir d'impact significatif par rapport au rachat d'Activision Blizzard. Les futurs jeux Call of Duty, qui était au centre de l'acquisition, ne seront pas exclusifs aux plateformes Xbox. En revanche, il n'y aura plus de contenus réservés en priorité à PlayStation, donc à voir l'impact.

Finalement, c'est surtout après ce fameux contrat de 10 ans qu'il faudra voir comment Microsoft gérera son rachat. En cas d'exclusivités notables, ça pourrait faire une différence, mais on en est pas encore là. De son côté, PlayStation a pour l'instant une stratégie claire : racheter de bien plus petites sociétés, tout en agrandissant ses équipes actuelles. Aussi, depuis plusieurs mois, le géant japonais a passé la seconde pour adapter ses licences vidéoludiques les plus populaires. Une nouvelle manne financière qui peut rapporter gros et faire connaître les franchises à un plus grand nombre.

Quant à la possibilité de réunir tout le catalogue Sony PlayStation dans un abonnement comme le PS Plus, c'est peu probable. Pour l'instant, le nombre d'abonnés au service stagne. Sortir les exclusivités day one dans l'abonnement pourrait peut-être changer la donne, mais vu les investissements des AAA PlayStation, la firme s'y refuse. À moins qu'elle ne revoit sa position après le départ de Jim Ryan ?

Ce qui est sûr, c'est que la société n'a jamais renoncé aux acquisitions, bien au contraire. « Afin d'accentuer notre croissance à moyen et long terme, nous devrons être capacité d'investir dans les capteurs d'image et dans le secteur du divertissement à un niveau complètement nouveau » a déclaré Hiroki Totoki, président et directeur des opérations de Sony. L'entreprise devrait d'ailleurs céder une partie de Sony Financial, la branche des activités financières du groupe, pour dégager plus de fonds et renforcer toujours plus PlayStation.