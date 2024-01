Nous sommes officiellement en 2024, et les périodes des fêtes, des cadeaux, c'est terminé. Enfin, pas vraiment. Dans la sphère vidéoludique, les joueurs peuvent encore profiter de belles offres via des plateformes comme Steam ou GOG, mais pas que. PlayStation se prête également au jeu, et actuellement, il propose aux détenteurs de PS4 et PS5 d'obtenir des récompenses gratuites. Néanmoins, il ne reste plus beaucoup de temps pour les avoir, alors ne traînez pas.

PlayStation vous offre de beaux cadeaux

Ne sautez pas au plafond tout de suite, il ne s'agit pas non plus d'un jeu à récupérer gratuitement. On est plutôt face à un cadeau modeste, mais qui n'en est pas moins déplaisant. Ce dernier est à destination de votre profil, histoire de le personnaliser davantage. En effet, vous pouvez vous emparer de nouveaux avatars, et ce, sans avoir besoin d'être abonné au PlayStation Plus. L'offre a démarré le 5 décembre 2023, et elle prendra fin le 5 janvier 2024. Il vaut donc mieux en profiter si vous ne l'avez pas encore fait, d'autant plus qu'il n'y a pas besoin de débourser le moindre centime.

Quant aux avatars concernés, ils représentent des grosses licences telles que Ghost of Tsushima, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (disponible via Ubisoft+ Classics), Final Fantasy VII Remake ou Assassin's Creed. Vous pourrez ainsi, dans le cadre de FF7 par exemple, vous préparer à l'arrivée de la suite du remake comme il se doit. Si vous avez plutôt envie d'un moment de détente, l'avatar de Jin Sakai sera votre choix de prédilection. En bref, c'est une offre à ne surtout pas louper.

Si vous souhaitez y accéder, il faut aller sur le site web de PlayStation Plus ou consulter la page Saison du jeu PS depuis votre PS4 ou PS5. Un code d'activation du service sera disponible, uniquement valable pendant la période promotionnelle en cours. C'est simple et efficace, mais dans le doute, on va quand même vous le mettre juste ici : 3GAA-D9L3-2G97. Eh oui, on est généreux en cette nouvelle année 2024. Ceci étant dit, foncez de ce pas récupérer ces avatars pour votre profil !

Une Saison des Jeux mouvementée

La Saison des Jeux, à l'image des avatars, fera ses valises le 5 janvier prochain. En attendant, les membres du PS Plus peuvent toujours gagner 50 points bonus pour le programme de fidélité PlayStation Stars. Pour ce faire, il suffit d'installer et de lancer l'un des nouveaux jeux. Malheureusement, il ne reste plus grand-chose d'autre à faire, puisque la plupart des événements ont eu lieu au cours du mois de décembre 2023. On pense notamment aux tournois PlayStation Tournaments qu'on retrouvait sur des titres comme EA Sports FC 24, NBA 2K24 ou Madden NFL 24. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin.