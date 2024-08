Une exclusivité PlayStation très attendue serait finalement bel et bien morte et enterrée, ça va clairement décevoir. Mais quelque part, on pouvait s'y attendre.

Duke Nukem, Beyond Good & Evil 2 ou encore Skull & Bones ont tous un point en commun, bien qu’ils soient tous des jeux drastiquement différents. C’est qu’ils ont tous mis une plombe à sortir, l’un d’eux ne l'a d'ailleurs toujours pas fait. Une malédiction due à des changements de direction, du bazar en interne ou un chaos dans le développement en règle générale. Et à cette liste, on pourrait même ajouter une exclusivité PlayStation qui ne verra certainement jamais le jour, créée elle aussi par l’homme derrière Beyond Good & Evil 2.

Une exclusivité PlayStation prometteuse...

En 2014, Michel Ancel, derrière Rayman et Beyond Good & Evil, nous annonce un nouveau jeu ultra ambitieux à destination de la PlayStation 4. Un jeu de survie multijoueur atypique où l’on serait plus proche que jamais de la nature. Son nom, Wild. Une bande-annonce plus tard, le jeu disparaît dans le brouillard et n’en sortira plus vraiment. On ne sait alors pas trop ce qu’il se passe en interne, mais les choses bougent. Silence radio pendant un moment puis, brutalement, Michel Ancel se retire littéralement de l’industrie pour se lancer dans un vaste projet de sanctuaire animalier, pile quand de tristes affaires explosent au sein d’Ubisoft. Toxicité au travail, mauvaise gestion… Un choc qui laissera orphelins tous ses projets en cours, dont Wild, la fameuse exclusivité PlayStation.

Michel Ancel

...qui ne verra très certainement jamais le jour

Le studio Wild Sheep, en charge du développement, affirme à l’époque ne pas lâcher l’affaire et continuer le travail sans Ancel. En plus de la PlayStation 4, le jeu serait même prévu pour sortir sur PS5. Facile à dire, mais visiblement plus difficile à faire puisque, à ce jour, nous n’avons toujours pas eu de nouvelles, et on ne risque plus d’en avoir. Bien qu’il ait apparemment tout donné pour faire survivre son jeu, en recrutant et en renouvelant les équipes, le studio est sorti du silence et a affirmé qu’il lâche petit à petit l’affaire. Sur X, Steven ter Heide, Directeur Créatif de Wild Sheep, a répondu à un utilisateur qui demandait si le jeu Wild était toujours vivant.

Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes puisqu’il a été confirmé que le studio ne travaille plus activement dessus depuis un petit moment. En parallèle, le studio a réduit son site officiel au strict minimum, il n’y a plus rien. Oui, ça sent le roussi pour l’exclusivité PlayStation. Cette fois, ça semble bel et bien mort.

En revanche, Wild Sheep, lui, a l’air de se porter plutôt bien et doit certainement être sur de nouveaux projets puisque le studio a communiqué il y a peu, sur X également, en invitant les fans à les suivre sur les réseaux sociaux.