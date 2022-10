Un rapport de Dealreporter affirme donc que le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, s'est personnellement rendu au siège de l'Union européenne pour exprimer ses vives inquiétudes et celle de PlayStation au sujet de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft.

PlayStation demande l'aide de l'Europe

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment.

D'après le dit rapport, les régulateurs de l'UE se sont consacrés à une enquête approfondie sur l'acquisition d'Activision Blizzard mais surtout sur son impact sur la concurrence dans l'industrie du jeu vidéo. Car on n'imagine bien que Microsoft avec un tel monstre entre les mains risque de mettre à mal la concurrence quoi qu'il arrive. PlayStation aurait vivement critiqué les efforts de Microsoft pour ce rachat, notamment à propos de la licence Call of Duty et sa potentielle exclusivité et disponibilité sur le Xbox Game Pass. Tout un programme...

Jim Ryan s'est donc personnellement rendu à Bruxelles le 8 septembre afin de parler de l'avis de PlayStation sur la question. Même si la véritable nature de sa visite n'est pas très claire (toujours d'après DealReporter).

Pour mémoire, Microsoft a annoncé qu'il allait acquérir Activision Blizzard en janvier pour 68,7 milliards de dollars. Une telle somme représente la plus grosse acquisition de l'histoire du jeu vidéo. Assez pour mettre la puce à l'oreille aux organismes de réglementation internationaux. Et assez pour faire trembler PlayStation surtout quand on sait que des licences comme Call of Duty sont en jeu.