Non, le PlayStation Portal de Sony n’a pas bidé, bien au contraire ! La société japonaise expose le succès de l’appareil dans une interview. Personne ne s'y attendait, et pourtant...

Le PlayStation Portal, sorti le 15 novembre dernier, n’est pas le périphérique ultime que les joueurs attendaient. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser à première vue, la machine ne permet pas de faire du cloud gaming (jouer en streaming), ni de lancer d'application nativement, mais seulement de faire du remote play, c'est-à-dire utiliser sa PS5 à distance en projetant l'écran sur le PS Portal. Il faudra alors que la console principale soit allumée et que le PS Portal bénéficie d’une excellente connexion WiFi. Beaucoup de joueurs ont rapidement critiqué la machine d'autant qu'elle affichait un prix de lancement conseillé avoisinant les 200€. Mais bien que l’appareil ne semble pas être indispensable, on est très, très loin du flop que beaucoup imaginaient.

Le PS Portal presque en rupture de stock

Dans une interview pour Game File, Hiromi Wakai qui est chargée de la gestion de la production chez Sony, a déclaré : « la demande continue d'augmenter et à même dépassé nos attentes ». À un tel point que pour le moment, tous les efforts sont concentré sur les commandes actuelles et les livraisons à venir. En effet, la demande a largement dépassé le nombre de stocks disponibles chez les revendeurs. Sony a heureusement affirmé qu’il allait continuer d’alimenter le marché avec de nouveaux stocks très prochainement.

Cependant, Sony n’a pas encore partagé les chiffres de vente. Cela dit, aux Etats-Unis, d’après Circana, un service permettant d’avoir des stats sur différents marchés, le PS Portal serait le cinquième accessoire de gaming le plus vendu durant ce début d’année. D’autres chiffres montrent qu’en Espagne, lors de sa sortie, l’appareil de Sony s’est vendu à plus d’exemplaires dans le mois de novembre que la Xbox Series X et S confondues : 5700 unités contre 2000, soit presque trois fois plus !

Hiromi Wakai explique également que le PS Portal était un produit destiné aux joueurs ayant des besoins particuliers et souhaitant jouer dans une configuration bien spécifique. De ce fait, on se doute que les réactions mitigées au lancement étaient attendues par la firme. Néanmoins, les chiffres de vente montent progressivement, et ce, plusieurs mois après la sortie. Hiromi pense que cela est dû au bouche à oreille : des joueurs satisfaits en parlent autour d’eux et donnent envie de l'adopter.