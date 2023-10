Sony refermera la page 2023 avec deux gros lancements pour les possesseurs d'une PS5. De toute évidence, la sortie qui intéressera le plus de monde est celle de Marvel's Spider-Man 2. Une exclusivité PlayStation 5 totale très attendue qui devrait battre des records, et permettre au constructeur d'ajouter encore des millions de consoles à son compteur. Mais la firme japonaise va également se faire remarquer avec la disponibilité d'un nouvel hardware : le PlayStation Portal. Un périphérique qui laisse pas mal de joueurs dubitatifs, et pourtant...

Le PlayStation Portal s'arrache comme des petits pains

Le PlayStation Portal arrive le 15 novembre 2023 et les précommandes sont disponibles en France comme dans le reste du monde. Mais à première vue, l'attrait pour ce lecteur à distance, qui permet de diffuser des jeux PS5 et PS4, n'est pas identique en fonction de la région. Par exemple, en France, vous pouvez aisément vous rendre sur n'importe quel site pour réserver un exemplaire. Alors qu'ailleurs comme aux États-Unis, mais surtout sur les terres natales de Sony, l'accueil est bien plus chaud.

Comme l'a fait remarquer un compte X d'un utilisateur japonais, les stocks de PlayStation Portal ont été tous écoulés au Japon en un temps record. Douze petites heures ont été nécessaires aux marchands (Amazon, Bic Camera, Sony Store...) pour écouler toutes les précommandes.

Un raz-de-marée ? Ca en a tout l'air, d'autant qu'à l'heure d'écrire ces lignes, le PlayStation Portal est aussi en rupture sur Amazon US. C'est même l'un des produits les plus vendus devant la manette DualSense Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition. Un carton étonnant dans la mesure où le PS Portal ne fait si rêver que cela les joueuses et joueurs, en particulier lorsqu'il faut dépenser 219,99€ pour la posséder. La non prise en charge du cloud gaming est également un autre facteur qui bloque certains.

La PS5 Portable victime de son succès, des scalpers ou autre ?

La PlayStation Portal semble donc être clairement victime de son succès, même si l'on ne connaît pas le nombre d'unités attribués aux revendeurs. Peut-être qu'il est réellement conséquent, ou à l'inverse, peut-être qu'il est réduit. Mais malgré certaines moqueries, il existe finalement une demande. En réaction à cette rupture de stock du PS Portal, deux membres de Reddit mettent en avant leur configuration familiale pour expliquer leur achat. « Je l'ai précommandé. Pour qui a une vie bien remplie avec une femme et des enfants, c'est une chance ». « Je viens d'avoir un enfant et je ne joue plus qu'avec mon Steam Deck. La console portable est la solution pour les parents joueurs ». Au Japon, les périphériques portables sont aussi extrêmement prisés.

Bref, au-delà des critiques, le PlayStation Portal a semble t-il des arguments valables pour une partie des joueurs et des joueuses. Mais cette « PS5 Portable » peut également subir un phénomène qui a causé du tort à la console de salon, les scalpers. « À prendre avec des pincettes car le Japon a toujours un sérieux souci de scalp avec la PS5 » précise Genki_JPN. Difficile de se faire une idée du succès présenté par cet écoulement des précommandes, mais le PS Portal est actuellement indisponible au pays du Soleil-Levant.

Si vous n'avez pas suivi, le PlayStation Portal est physiquement une console portable, avec une manette DualSense de part et d'autre de l'écran 8 pouces 1080p 60fps, mais qui ne permet pas de faire tourner les jeux PlayStation 5 et PS4 en natif. Le principe est de diffuser vos titres depuis votre PS5 vers cette PS5 Portable. Un périphérique de lecteur à distance ou Remote Play autrement dit.