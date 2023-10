La PlayStation Portal arrive bientôt et avec elle, deux nouveautés que vous allez certainement adorer. Mais il va falloir mettre le prix pour se faire plaisir et profiter un maximum de l'expérience.

Le PlayStation Portal arrivera normalement le mois prochain, si tout va bien. Souvent assimilé à une PS5 Portable, notamment à cause des très nombreux leaks ayant précédé son officialisation, la machine est en réalité conçue pour être un lecteur à distance permettant d’utiliser confortablement le remote play de notre PS5. Un périphérique supplémentaire qui a fait beaucoup parler. Mais malgré les critiques, c’est déjà un véritable carton ! Les précommandes parlent d’elles-mêmes, le PS Portal intéresse et devrait être un franc succès pour Sony.

Aux côtés de la machine, des accessoires avaient également été annoncés. Un tout nouveau casque, le PULSE Elite, et des écouteurs PULSE Explore, mais jusqu'ici, nous ne savions ni quand ces derniers allaient sortir ni quand les précommandes seraient ouvertes. Mais c’est désormais chose faite.

Deux nouveaux périphériques haut de gamme en plus du PlayStation Portal

Sony vient en effet de communiquer une nouvelle fois autour de ses nouveautés de la gamme PULSE en nous donnant enfin les dates de sortie et celles des précommandes. Les deux objets sortiront à des dates différentes. Les écouteurs sans fil Pulse Explore seront disponibles chez nous dès le 6 décembre 2023, tandis que le casque Pulse Elite sortira quant à lui le 21 février 2024, à quelques jours de la Saint-Valentin. Si vous comptez prendre les devants et précommander l'un des deux matériels (ou les deux), sachez que les précommandes ouvriront dès le 9 novembre à 10h du matin. Faites une croix dans le calendrier.

Comme bien souvent, ces nouveautés seront principalement disponibles sur le site de Sony via direct.playstation.com. La firme précise tout de même que certains revendeurs sélectionnés auront eux aussi le droit d’ouvrir les précommandes des Pulse Explore et du Pulse Elite, mais on n’en connaît pas encore la liste. On suppose à vue de nez que des revendeurs comme la Fnac ou encore Amazon auront rapidement leur autorisation, nous allons suivre ça de près.

Pulse Explore et Pulse Elite : prix et promesses

Pour rappel, les écouteurs Pulse Explore et le casque Pulse Elite seront non seulement compatibles avec le nouveau PlayStation Portal, mais également avec la PS5. Le Pulse Elite fonctionnera lui aussi sans fil et Sony nous assure qu’il n’y aura aucune perte de qualité. Le casque sera équipé d’un micro à perche rétractable et d’une technologie anti-bruit optimisée par IA pour garantir une captation du son optimale et sans parasite. Audio 3D maison, coussinet ultra confortable et un design aguicheur… voilà toutes les promesses faites par Sony.

Les écouteurs ne sont pas en reste et profitent des mêmes technologies audio que le casque (audio 3D, sans fil…), mais également le même système d’IA embarqué qui assure un son de micro aux petits oignons. Tout cela est très prometteur, même si l’on attendra de les avoir entre les mains pour en juger définitivement. Sony vise clairement ici une expérience premium et la note risque d’en refroidir certains. Le casque Pulse Elite est lancé au prix de 149,99€ tandis que les écouteurs eux vont encore plus haut et affichent un prix de 219,99€.

Les infos à retenir

Ouverture des précommandes le 9 novembre 2023 à 10h pour les deux hardwares sur direct.playstation.com . La PlayStation Portal est déjà disponible en précommande.

Dates de sortie différentes :