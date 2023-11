La PlayStation Portal, dernière innovation de Sony permettant la diffusion de jeux PS5 via Remote Play, a été introduit récemment au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, au Canada, et dans certains pays européens, y compris la France. Ce dispositif portable, proposé à 199,99 $ / 219,99 € / 199,99 £, n'est cependant plus en stock sur le PlayStation Direct store, Sony invitant les clients à revenir ultérieurement.

Plus de stock pour la PlayStation Portal mais...

En France, le site PlayStation Direct indique qu'il n'y a plus de stock disponible, malgré l'annonce suivante : "En raison d'une forte demande, les achats sont limités à un PlayStation Portal par commande."

Il n'est pas évident de déterminer la quantité de stock initial mise à disposition par Sony, ni si l'entreprise avait sous-estimé la demande due à l'intérêt plus spécialisé du produit. Cette rupture de stock a naturellement mené les revendeurs à proposer la Portal à des tarifs plus élevés sur des plateformes comme eBay, avec une majoration d'environ 50 % du prix initial.

Sur eBay, des revendeurs proposent le Portal à plus de 300 $, et il semble que ces offres trouvent preneurs. Une annonce "Achetez-le maintenant" au prix de 290 £ au Royaume-Uni s'est vendue presque instantanément, alors que des enchères actuelles atteignent jusqu'à 285 £. Les annonces les plus audacieuses tentent de vendre le dispositif pour 400 £, et une annonce propose même quatre unités pour 1 325 £. En France, la situation est similaire, bien que les exemplaires soient moins nombreux. Des opportunistes tentent néanmoins leur chance, comme le montre l'image ci-dessous :

La PlayStation Portal est exclusivement conçu pour le Remote Play et ne permet pas l'accès au streaming de jeux via PlayStation Plus Premium. Les joueurs doivent donc posséder une console PS5 pour que la PlayStation Portal fonctionne correctement. Malgré ces limitations, la demande reste très forte, encouragent ainsi des pratiques de scalping peu scrupuleuses.

Une méthode peu catholique

Le scalping, dans le contexte de la revente de produits, fait référence à l'achat de biens en demande, pour ensuite les revendre à un prix nettement supérieur. Cette pratique est souvent rendue possible par la rareté ou la forte demande du produit, et parfois exacerbée par l'utilisation de bots pour acheter des stocks massifs de produits dès leur mise en vente.

Les revendeurs, appelés scalpers, profitent de la rareté et de la forte demande pour réaliser des bénéfices substantiels. Cela peut entraîner des frustrations considérables pour les consommateurs réguliers, qui se retrouvent souvent incapables d'acheter des produits au prix de vente initial. Pourtant Sony semble avoir anticipé avec un seul achat possible, qui est visiblement n'est pas suffisant.