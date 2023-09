Après des rumeurs très insistantes, le PlayStation Portal a été officialisé par le constructeur japonais durant l'été 2023. Ce nouvel accessoire, qui divise les joueurs et qui ne s'adressera pas à tous les profils, sera disponible dès la fin de l'année mais vous pouvez déjà sécuriser un exemplaire.

Le PlayStation Portal disponible en précommande

Oubliez la PS5 Portable, le prochain hardware Sony a été renommé PlayStation Portal et ce n'est pas ce qu'on le croit. En effet, contrairement au surnom qui lui a été donné pendant des mois, le PS Portal n'est pas une console nomade. N'attendez pas une remplaçante de la PSP, de la PS Vita ou un équivalent de la Nintendo Switch au risque d'être déçus. En effet, elle ne peut pas faire tourner des titres de façon native en dématérialisé ou sur une cartouche. Ce périphérique est avant tout un lecteur à distance pour vous permettre de profiter des jeux PS5 et PS4 dans le creux de vos mains, sans nécessité d'avoir une télé.

Même si ce n'est pas une console portable, le PlayStation Portal dispose d'un écran 8 pouces pour afficher des jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 en 1080p 60fps. Mais de part et d'autre de cet affichage, il y a également une DualSense pour bénéficier des avantages de la manette tels que le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Le hic, c'est qu'il faut une connexion fibre, ou VDSL2 béton, chez vous, afin d'envoyer le signal de votre PS5 à ce périphérique. Mais elle peut évidemment être utilisée à l'extérieur, sous réserve d'un bon débit. Pour faire simple, c'est donc du remote play plus haut de gamme et plus cher.

« PS portal peut également être utilisé partout où vous avez accès à un réseau Wi-Fi avec une bande passante d'au moins 5 Mbps. Pour une meilleure expérience de jeu, une connexion haut débit d'au moins 15 Mbps est recommandée. » précise Sony. Si le PS Portal vous intéresse, les précommandes sont donc en ligne chez Micromania avec une sortie calée au 15 novembre 2023.