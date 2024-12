Le PlayStation Portal a souvent été moqué, mais au final, c'est un succès. Le périphérique de lecture à distance a été l'accessoire le plus vendu de l'année aux États-Unis. Il a figuré dans le top des ventes chaque mois ou presque, malgré ses limitations. Jusqu'à maintenant, sans PS5 à la maison, l'achat était complètement inutile puisque la console est nécessaire pour envoyer le flux de vos jeux sur cet hardware portable. Mais une mise à jour a redistribué les cartes et le constructeur semble vouloir en tirer profit à fond.

Un nouveau PlayStation Portal pour bientôt ?

En dépit de ses limites, le PlayStation Portal s'est donc vendu au-delà des attentes de Sony et les ventes pourraient encore s'envoler. Presque an après le lancement du périphérique à distance, qui permet de streamer des jeux PS5 & PS4 chez soi ou à l'extérieur, le constructeur a enfin sorti une mise à jour 4.0.0 qui apporte le streaming via le cloud gaming. Une fonctionnalité très attendue qui, pour beaucoup, aurait dû être là dès le départ. En revanche, attention, ce n'est pas accessible à tout le monde.

Pour jouer à vos jeux en cloud gaming sur le PlayStation Portal, il faut obligatoirement un abonnement au service PS Plus Premium. C'est l'un des avantages de cette formule. Pour l'instant, cette nouveauté est en test et il n'y a que 200 jeux compatibles également. Est-ce que ce sera un argument suffisant pour continuer à écouler le périphérique en masse ? Sûrement, mais la firme japonais a aussi une autre idée en tête. Une nouvelle version a leaké et ça sent encore le carton

Après l'édition 30 ans PlayStation, Sony sortirait « bientôt » un PlayStation Portal en coloris noir selon les informations du leaker billbil-kun. Hormis l'édition spéciale aux couleurs de la PS1, le PlayStation Portal n'est disponible qu'en blanc de série. Apparemment, ce modèle serait lancé avec des quantités limitées au départ. « Nous pouvons également constater que les premières quantités disponibles à la sortie seront limitées » déclare l'internaute sur Dealabs. Par contre, le prix ne devrait pas bouger et serait identique à celui du modèle d'origine, à savoir 219,99€. En parallèle du PS Portal, le constructeur travaillerait à une vraie console PlayStation Portable, capable de lire des jeux de manière classique, mais le lancement serait encore lointain.

Source : billbil-kun via Dealabs.