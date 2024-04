Sony Interactive Entertainment a récemment déployé une mise à jour discrète pour le système PlayStation Portal. Passant à la version 2.0.6. Cette mise à jour a suscité une réaction notable de la part de la communauté de joueurs. Plusieurs d'entre eux rapportant une nette amélioration de la qualité vidéo. Bien que les notes officielles de mise à jour restent évasives, se limitant à la formule habituelle de Sony sur l'amélioration des performances et de la stabilité du système, les retours d'utilisateurs sur les forums en ligne, tels que Reddit, fournissent des détails plus précis sur les changements observés.

La PlayStation Portal vous offre du mieux

Des joueurs ont partagé leur enthousiasme concernant les améliorations visuelles. Notamment en termes de qualité d'image, soulignant une différence du jour et la nuit même dans les jeux exigeants, où les détails sont désormais pleinement visibles sans pixelisation. Des titres comme Final Fantasy 7, Uncharted, Madden et Guardians of the Galaxy sont cités comme exemples. Visiblement pour ces jeux, l'affichage a été grandement amélioré, offrant une expérience visuelle sans faille.

Cependant, il semblerait que cette mise à jour n'ait pas résolu les problèmes de saccades que certains jeux continuent de rencontrer. Et cela malgré ces améliorations graphiques. Les avis sur ce point sont partagés : si certains utilisateurs ont noté une persistance des problèmes de fluidité, d'autres n'ont constaté aucun changement à ce niveau. Sony a également précisé que les nouveaux utilisateurs de PlayStation Portal devraient effectuer une série de mises à jour consécutives lors de la première utilisation. Plutôt que de se contenter de télécharger le dernier patch disponible. Cette démarche vise probablement à garantir une expérience optimale dès les premiers instants d'utilisation. En intégrant l'ensemble des améliorations apportées au système jusqu'à la version actuelle.

Cette mise à jour s'inscrit dans la continuité des efforts de Sony pour peaufiner l'expérience de jeu sur PlayStation Portal. En répondant aux retours de la communauté tout en cherchant à améliorer constamment la qualité de son service. Les joueurs restent attentifs aux prochaines annonces de Sony, espérant que les améliorations continueront sur cette lancée, notamment concernant les problèmes de fluidité qui demeurent un point d'attention.