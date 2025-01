Avec le temps, la PlayStation Portal connaît un beau succès, et la console est clairement loin d’être oubliée. Pour la nouvelle année, Sony s’exprime sur son avenir et sur sa stratégie.

Sony continue de miser sur sa PlayStation Portal, sa console portable dédiée au streaming. Depuis son lancement il y a un peu plus d’un an, le produit a su convaincre une partie des joueurs. Et les nouvelles sont bonnes pour la suite de l'aventure. Pas d'inquiétude donc, la console est loin d'être morte.

Une stratégie basée sur les retours des joueurs de la PlayStation Portal

Sony a confirmé que la PlayStation Portal va évoluer progressivement avec des mises à jour régulières. Dans une récente interview avec GameFile, Hiromi Wakai, vice-présidente de la gestion des produits chez Sony Interactive Entertainment, a expliqué pourquoi les nouvelles fonctionnalités arrivent par étapes.

« La PS Portal est un produit inédit pour nous », explique-t-elle. « Nous voulons être sûrs que nos utilisateurs profitent de la meilleure expérience possible. C’est pourquoi nous avançons par étapes, en prenant en compte les retours de la communauté. »

C’est une approche prudente, mais qui semble porter ses fruits. Par exemple, l’une des dernières mises à jour, sortie récemment, a ajouté le très attendu cloud streaming. Cette nouveauté permet de jouer directement via le cloud, une fonctionnalité qui enrichit considérablement l’utilité de l’appareil.

© PlayStation

Des joueurs plus engagés avec cette console

Sony a également partagé des informations intéressantes sur le comportement des joueurs qui utilisent la PlayStation Portal. Les données montrent que les propriétaires de cette console jouent plus souvent et plus longtemps que ceux qui ne la possèdent pas.

« Bien sûr, il est probable que ceux qui achètent une PlayStation Portal soient déjà des joueurs très investis », reconnaît Wakai. « Mais nos chiffres montrent clairement qu’ils passent encore plus de temps à jouer que les autres utilisateurs. »

Autre point intéressant : l’utilisation de la PS Portal atteint son pic vers 21h, soit une heure après le moment de pointe des joueurs PS5. Cela laisse penser que beaucoup utilisent l’appareil pour prolonger leur session de jeu après avoir quitté leur télévision.

Avec une communauté engagée et des mises à jour régulières, la PS Portal s’impose peu à peu comme un complément intéressant à l’écosystème PlayStation. Les futures améliorations, basées sur les retours des joueurs, pourraient encore renforcer son utilité.

Si vous êtes déjà fan de PlayStation ou simplement curieux de découvrir une autre façon de jouer, la PS Portal pourrait bien vous surprendre. Et avec Sony qui promet d’enrichir l’expérience, ce n’est que le début de l’aventure pour cette console portable.

Source : GameFile