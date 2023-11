C'est quasiment le jour J pour le PlayStation Portal, le nouveau périphérique de lecture à distance qui permet de lire des jeux PS5 et PS4, depuis chez vous ou l'extérieur, mais uniquement grâce à la fonctionnalité Remote Play. Pour être clair, il est impossible de lancer des softs sur un support cartouche ou via le PS Store, comme sur une console portable classique à l'image de la Nintendo Switch par exemple.

Un leak vidéo pour le PlayStation Portal avant la sortie

Alors que certains joueurs rêveraient d'une PS Vita 2, Sony a annoncé le PlayStation Portal. Un périphérique Remote Play composé d'un écran LCD de 8 pouces, pour jouer à des jeux PS5 et PS4 jusqu'en 1080p 60fps, avec une vraie manette DualSense en guise de poignées. Une nouveauté assez décriée en raison de son prix, 219€, et de ses limitations, mais qui semble tenir ses promesses à première vue. Une vidéo en provenance d'Italie nous montre le PS Portal en conditions réelles avant le lancement.

Que retenir ? Le PlayStation Portal semble se connecter avec aisance à la PS5 de l'utilisateur, et dispose d'un écran vraiment lumineux et qualitatif. Lors des premières prises en main, CNET avait déclaré que « l'image est nette et précise, et globalement, j'ai été très satisfait de l'écran. La seule chose que j'aurais aimé, c'est un écran OLED au lieu du LCD. Surtout après avoir été pourri gâté par la Nintendo Switch OLED utilisée tout au long de l'année dernière ». Et ce n'est pas le seul atout du PlayStation Portal.

Une fonctionnalité miroir est disponible pour caster la PS5 sur votre télé et sur le PS Portal en même temps. C'est certes un peu gadget étant donné que l'intérêt est de s'affranchir d'un écran principal justement, mais l'option est là pour quiconque voudrait y avoir recours. Et d'ailleurs, ce dernier point semble décevoir des twittos qui regrettent la présence d'input lag. « À première vue, il y a le même degré d'input lag qu'en temps normal (ndlr : sans PS Portal) ».

Le PS Portal fait un carton malgré les critiques

Le PlayStation Portal a fait l'objet de nombreuses critiques et notamment au niveau de son prix. Affiché au tarif maximum conseillé de 219 euros, le périphérique peine à convaincre certains, mais pas d'autres. En dehors de l'Hexagone, au Japon notamment, le PS Portal fait un véritable carton et les stocks de précommandes ont été épuisés à une vitesse folle. Beaucoup y voient en effet un intérêt indéniable : pouvoir jouer sans squatter la télé familiale. « Je l'ai précommandé. Pour qui a une vie bien remplie avec une femme et des enfants, c'est une chance ». Si le succès semble au rendez-vous, il faudra tout de même attendre une confirmation. Le constat réalisé au pays du Soleil-Levant pourrait aussi s'expliquer par le retour des scalpers, à voir donc.

Avant d'envisager l'achat du PlayStation Portal, gardez bien en tête qu'il vous faudra une bonne connexion, stable, chez vous ou à l'extérieur. « Bien que votre réseau Wi-Fi à la maison constitue une excellente option pour utiliser PlayStation Portal, car vous avez le contrôle sur la qualité de votre propre Wi-Fi, il n'est pas obligatoire. PS portal peut également être utilisé partout où vous avez accès à un réseau Wi-Fi avec une bande passante d'au moins 5 Mbps. Pour une meilleure expérience de jeu, une connexion haut débit d'au moins 15 Mbps est recommandée. Si vous utilisez un réseau Wi-Fi public, soyez conscients que la qualité de la connexion Internet peut vous échapper et avoir un impact sur la qualité de votre expérience de jeu ».

Le PlayStation Portal sort officiellement ce mercredi 15 novembre 2023, aux côtés de deux casques Pulse audio indispensables. Le PS Portal a en effet développé ces accessoires pour palier à l'absence de bluetooth. Si vous avez un casque filaire, un port jack 3,5 mm est toutefois proposé.