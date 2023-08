La PS5 Portable a presque livré tous ses secrets, et pour l'instant, elle fait grandement débat. Certains déplorent que le PlayStation Portal - nom officiel de la bête - ne soit pas une vraie console portable, quand d'autres se chamaillent sur le prix de vente ou sur ses limitations. Et justement, le constructeur japonais a éclairci un point qui devrait plaire.

Le PlayStation Portal jouable vraiment partout et tout le temps ?

Après des rumeurs à n’en plus finir, le PlayStation Project Q, aka la PS5 Portable, est devenu le PlayStation Portal. Un périphérique de lecteur à distance pour profiter de ses jeux PlayStation 5 et même PS4 en rétrocompatibilité sur un second écran. « PlayStation Portal est le périphérique idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux PS5 dans une autre pièce. PS Portal se connecte à distance à votre PS5 par le biais d’une connexion Wi-Fi, ce qui vous permet de passer rapidement de votre PS5 à votre PlayStation Portal »

En d’autres mots, la PS5 Portable n'est finalement qu'un accessoire entièrement dédié au Remote Play. Une fonctionnalité qui existe depuis des décennies sur les consoles Sony, mais qui prend ici une nouvelle forme. Le principe reste en revanche identique, et donc, il va vous falloir une connexion Internet solide de part et d’autre. « Nécessite une connexion à Internet haut débit en Wi-Fi d’au moins 5 Mbits/s. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons une connexion haut débit d’au moins 15 Mbits/s » précise le PS Blog.

Concrètement, si vous n’avez pas la fibre ou au moins le VDSL2 avec un bon upload, vous pouvez oublier le PS Portal. Et voilà comment économiser 219,99 euros pour les moins bien lotis ! Mais lors de la révélation du tarif du périphérique, un doute subsistait : le PlayStation Portal est-il exploitable hors de la maison ? Oui et heureusement d'ailleurs. Il faudra une bonne connexion Wi-Fi en déplacement.

Une PS5 et un PlayStation Portal côte à côte (crédits : PlayStation).

La PS5 Portable se dévoile encore en vidéo

Comme repéré par nos confrères de Numerama, le PlayStation Blog indique ceci pour l'utilisation de la PS5 Portable en dehors de chez soi. « Bien que votre réseau Wi-Fi à la maison constitue une excellente option pour utiliser PlayStation Portal, car vous avez le contrôle sur la qualité de votre propre Wi-Fi, il n'est pas obligatoire. PS portal peut également être utilisé partout où vous avez accès à un réseau Wi-Fi avec une bande passante d'au moins 5 Mbps. Pour une meilleure expérience de jeu, une connexion haut débit d'au moins 15 Mbps est recommandée. Si vous utilisez un réseau Wi-Fi public, soyez conscients que la qualité de la connexion Internet peut vous échapper et avoir un impact sur la qualité de votre expérience de jeu ».

Et pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, il n'y a pas non plus besoin d'abonnement au PS Plus Essential, Extra ou Premium. Le prix et le concept du PlayStation Portal étant déjà des freins à l'achat pour une partie des joueurs, une telle obligation aurait encore plus ternie l'image que ces derniers peuvent avoir du périphérique. Autre bonne nouvelle apprise récemment, l'autonomie de la PS5 Portable sera normalement bien meilleure que celle sous-entendue par les rumeurs. Cela devrait être de l'ordre d'une dizaine d'heures, soit la durée de la batterie de la manette DualSense.

D'après nos confrères de CNET, le PlayStation Portal a l'air abouti et agréable à prendre en mains. « L'image est nette et précise, et globalement, j'ai été très satisfait de l'écran. La seule chose que j'aurais aimé, c'est un écran OLED au lieu du LCD. Surtout après avoir été pourri gâté par la Nintendo Switch OLED utilisée tout au long de l'année dernière ».