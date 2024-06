La dernière mise à jour en date du PlayStation Portal permettait notamment enfin de se connecter à des réseaux publics, ainsi que d'afficher le niveau de batterie. Des ajouts sur le papier salutaires pour rendre l'appareil plus nomade. Mais de nombreux utilisateurs ont rapporté que d'énormes problèmes sont survenus sur leur machine suite au patch.

Mise à jour empoisonnée pour le PlayStation Portal ?

Le fait de pouvoir connecter le PlayStation Portal à des réseaux Wi-Fi publics était un ajout demandé depuis longtemps par les utilisateurs. Malheureusement, cela semble avoir eu comme effet secondaire de provoquer des problèmes pour leur connexion locale. Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs de l'appareil indiquent que leur propre Wi-Fi ne répond plus. Il ne s'agirait malheureusement pas de cas isolés.

Plus problématique encore, d'autres rapportent de gros problèmes d'affichage, comme des images distordues, peu importe la qualité de la connexion ou si la distance entre le PlayStation Portal et la PS5. Enfin, dans heureusement quelques rares cas, la mise a jour semble avoir complètement cassé l'accessoire, qui ne fonctionne tout simplement plus.

Sony ne s'est pas encore exprimé quant à ses retours de clients. En attendant un hotfix ou une autre mise à jour, un utilisateur préconise de mettre l'appareil à son état d'usine. Ceci signifie donc qu'il sera vierge de ce dernier patch pour le moins problématique. En revanche, dans le cas où l'accessoire ne fonctionne plus du tout, la seule solution est malheureusement de contacter le support local du constructeur japonais. Voilà qui ne va aider un PlayStation Portal à l'usage quelque peu limité à gagner des points.