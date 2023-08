Longtemps surnommée la PS5 Portable sur les internets, le PlayStation Portal a officiellement fait les présentations. Récemment, Sony a levé le voile sur les fonctionnalités de cet accessoire que l’éditeur qualifiera finalement de « périphérique de lecture à distance ». Sa fonction : lire les jeux PlayStation 5 à distance via la fonctionnalité Remote Play disponible depuis un certain moment. Un appareil dont l’utilité est encore loin de convaincre la marque et qui tient enfin sa date de sortie.

Après une longue série de leaks en tout genre, le PlayStation Portal livre enfin tous ses secrets. Sony aura décidément bien eu du mal à garder secret cet accessoire assez particulier qui permettra de lire ses jeux PS5 à distance via une connexion Wi-FI. Autonomie, design, fonctions, tout ou presque avait été dévoilé à l’avance. L’éditeur sera malgré tout parvenu à créer la surprise quant à sa date de sortie. Pressentie pour le mois de septembre, cette fausse PS5 Portable sera finalement lancée le 15 novembre prochain au prix de 219,99€. Les précommandes sont désormais ouvertes via le PlayStation Direct. L'achat est limité à un seul lecteur par commande « en raison de la forte demande ». Elles s’étendront aux revendeurs habituels dès le 29 septembre 2023. Pour cette occasion, l'éditeur a dévoilé une nouvelle bande-annonce résumant un peu son concept et ses fonctionnalités.

Un lecteur à distance avec les fonctionnalités de la DualSense

Pour mémoire, le PlayStation Portal embarque un écran LCD de pouces capable d’afficher une résolution atteignant le 1080p en 60 fps. Il sera rattaché à l’équivalent d’une DualSense, possédant toutes les fonctionnalités de la manette PS5 à savoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Le périphérique vise justement une autonomie équivalente à ladite manette soit une dizaine d'heures en fonction des réglages. S’il sera impossible de profiter du streaming des jeux PS5 via le Cloud lors du lancement de l’option via le PS Plus Premium, le PS Portal permettra de lire à distance les jeux installés sur sa console via le Remote Play.

Il sera nécessaire d’avoir une connexion Wi-Fi à minima stable, mais l’appareil ne se cantonne pas à votre réseau domestique. Vous pouvez l’emmener partout où vous avez une connexion Wi-Fi capable d’encaisser le coup. Un minimum de 5 Mo/s sera nécessaire, le constructeur recommandant plutôt 15 Mo/s afin d’en profiter dans des conditions optimales.