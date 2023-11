Hier marquait le jour de la sortie du PlayStation Portal, le nouveau périphérique de lecture à distance qui permet de lire des jeux PS5 et PS4, depuis chez vous ou l'extérieur. Attention, seulement grâce à la fonctionnalité Remote Play. En d'autres termes, il faut une connexion Wi-Fi, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser sans ça. Bref, ce n'est pas la PS Vita 2. Il n'y a pas non plus la possibilité de streamer des jeux via le cloud. Certains joueurs sont mécontents, et Sony s'est donc expliqué vis-à-vis de cette absence.

Bientôt le cloud dans le PlayStation Portal ?

Les premiers retours sur la machine nous parlaient de plusieurs fonctionnalités bienvenues, comme le miroir pour caster la PS5 sur votre télé et sur le PlayStation Portal en même temps. Malheureusement, ça semblait rencontrer un problème, car il y avait la présence d'input lags. Néanmoins, l'option est là, et on peut très bien décider de ne pas l'utiliser. De son côté, le « cloud gaming » est tout simplement absent. Et ça n'a pas plus à beaucoup de personnes qui se demandaient s'il allait arriver un jour. Un élément de réponse a été apporté.

Le géant nippon a donné une interview pour le site AV Watch, et c'est le vice-président des expériences Plateformes, Hideaki Nishino, qui a parlé. En fait, il n'a pas été question de ne jamais implanter la fonctionnalité sur le PlayStation Portal. Selon ses propres mots, « le Remote Play et le streaming dans le cloud ne diffèrent qu'en termes d'emplacement de serveurs, il n'y a donc aucun obstacle technique pour la mise en œuvre du streaming dans le cloud sur le PlayStation Portal ».

Mais alors, s'il n'y a pas d'obstacle, pourquoi ne pas l'avoir mis ? On nous dit que Sony veut prendre son temps, et faire les choses bien. « Cependant, nous aimerions procéder avec soin tout en considérant si c’est une bonne idée et si nous pouvons vraiment fournir un gameplay sans aucun problème ». La prudence est donc de mise, et même si on peut comprendre le point de vue de l'entreprise, ça n'empêche pas quelques joueurs d'exprimer leur déception. Ceci dit, le PlayStation Portal a tout de même cartonné.

Sony fait un carton plein

Ce n'est pas la seule critique qui a été faite envers le PS Portal. Toutefois, ça n'a pas freiné l'explosion des précommandes. Rappelons que la machine est vendue pour 219,99 €, ce qui est un beau tarif. Pas forcément en France, mais au Japon par exemple, les stocks se sont épuisés à une vitesse assez impressionnante. C'est simple, il a fallu douze heures aux marchands (Amazon, Bic Camera, Sony Store...) pour écouler toutes les précommandes au pays du Soleil-Levant.

En tout cas, si vous souhaitez vous y mettre, prenez garde à disposer d'une bonne connexion internet, qui soit stable. « Bien que votre réseau Wi-Fi à la maison constitue une excellente option pour utiliser PlayStation Portal, car vous avez le contrôle sur la qualité de votre propre Wi-Fi, il n'est pas obligatoire. Le PS portal peut également être utilisé partout où vous avez accès à un réseau Wi-Fi avec une bande passante d'au moins 5 Mbps ». Vous voilà prévenus.