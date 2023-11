La PlayStation Portal a eu droit à de nombreux tests, et il est temps de vous offrir une revue de presse approfondie pour déterminer si la nouvelle console de Sony en vaut vraiment la peine... ou pas.

La PlayStation Portal a suscité un vif intérêt depuis son annonce. Conçue comme une extension de l'expérience PlayStation 5, elle promet d'apporter la puissance de la console de salon dans un format portable grâce à sa technologie de Remote Play.

La PlayStation Portal, c'est quoi ?

Ce dispositif unique, fusionnant un écran LCD de 8 pouces avec les éléments caractéristiques d'une manette DualSense, représente une tentative de Sony de redéfinir le jeu mobile pour ses utilisateurs. De nombreux médias spécialisés l'ont mise à l'épreuve, offrant des perspectives détaillées sur ses performances, sa conception et son utilité dans le paysage actuel du jeu vidéo. Dans cette revue de presse, nous allons explorer les différentes critiques de la PlayStation Portal, en examinant les différents points.

Points Positifs :

Design et Contrôles : La PlayStation Portal est décrite comme une manette DualSense coupée en deux. Mais avec un écran LCD de 8 pouces au centre, offrant une expérience de jeu confortable et similaire à celle de la DualSense standard. Elle intègre des fonctionnalités haptiques de la DualSense, bien que celles-ci affectent la durée de vie de la batterie​​. Écran : L'écran de 8 pouces est grand, lumineux, et saturé de couleurs. Il offre un rendu visuel impressionnant avec une résolution de 1080p. Cet écran est considéré comme un atout majeur de la console, bien qu'il ne soit pas OLED​​​​. C'est ce que nous reporte notamment le média thesixthaxis. Dommage... Performances de Streaming : La qualité du streaming est généralement solide. Surtout avec une faible latence lorsqu'elle est connectée via un réseau Wi-Fi rapide. La console utilise la technologie Remote Play pour diffuser les jeux depuis la PS5, offrant ainsi une expérience de jeu fluide et proche de celle sur la console principale dans des conditions optimales​​​​. Un excellent point d'après videogameschronicle. Autonomie de la Batterie : Pour The Verge, la durée de vie de la batterie varie entre 6 et 10 heures en fonction des réglages de luminosité et des paramètres haptiques, ce qui est relativement bon comparé à la batterie standard de la DualSense​​.

Points Négatifs :

Dépendance au Réseau Wi-Fi : La qualité de l'expérience de jeu dépend fortement de la force et de la stabilité du réseau Wi-Fi. Des problèmes de ralentissement ont été signalés lors de l'utilisation sur des réseaux Wi-Fi faibles​​. Manque de Polyvalence : La PlayStation Portal ne peut pas exécuter de jeux nativement et dépend entièrement d'une connexion à une PS5 pour le streaming. Elle est également limitée dans ses autres fonctionnalités, ne pouvant pas remplacer une tablette ou un smartphone pour d'autres usages​​​​. Absence de Support Bluetooth : Un grand inconvénient est l'absence de support Bluetooth pour les casques audio. Au lancement, les options de casques audio compatibles sont limitées et coûteuses, ne laissant que la prise jack comme option pour les utilisateurs​​. C'est ce que souligne videogameschronicle. Prix Élevé : Avec un coût de 219 euros, la console est considérée comme chère pour un appareil qui ne peut exécuter des jeux que via le streaming et qui ne propose pas d'autres fonctionnalités majeures​​. Alternatives Disponibles : Il a été souligné que d'autres dispositifs, tels que les smartphones avec des supports de contrôleur, peuvent offrir une expérience similaire de Remote Play, bien que moins élégante​​.

En conclusion, la PlayStation Portal est saluée pour son design innovant, son écran impressionnant, et ses performances de streaming de qualité dans des conditions optimales. Cependant, son prix élevé, sa dépendance à un réseau Wi-Fi stable, et son manque de polyvalence et de support Bluetooth sont considérés comme des points faibles significatifs.