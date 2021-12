À l'approche de la fin de l'année calendaire, certains profitent de la légèreté de la période pour se montrer un peu plus généreux qu'à l'accoutumée. Aujourd'hui, Sony ouvre les portes du PlayStation Plus.

Sony Interactive Entertainment joue avec un peu d'avance les Père Noël en annonçant que les joueurs pourront gratuitement profiter du jeu en ligne d'ordinaire réservé aux abonnés du service PlayStation Plus les samedi 18 et dimanche 19 décembre :

Plongez dans les modes multijoueur en ligne de vos jeux PS4 et PS5 préférés sans abonnement PlayStation Plus pendant notre week-end multijoueur du 18 décembre à 00h01 au 19 décembre à 23h59 (heure locale)

Playstation Plus week-end gratuit 18 et 19 décembre 2021

Gratuit, mais...

Ceux qui avaient peur de s'ennuyer à l'approche du solstice d'hiver pourront ainsi voir leur temps libre fondre comme neige au soleil (hiver, neige, tout ça...) en s'adonnant à "l'un des jeux vendus séparément" qui illustrent cette campagne promotionnelle.

Vous l'aurez compris : si le PlayStation Plus permettra d'accéder aux modes multijoueurs de vos jeux préférés durant ce weekend, il ne sera évidemment pas possible de profiter de la sélection de décembre, qui propose de s'essayer à Godfall, Mortal Shell et LEGO DC Super Villains.

Et Sony Interactive Entertainment ne perd pas le nord, puisque l'abonnement au Playstation Plus sera comme par un fait exprès proposé à moitié prix pendant cette même période, soit jusqu'au 19 décembre :

Road to 2022 ?

Le constructeur a toutes les raisons de voir son portefeuille d'abonnés grossir, puisque selon les récentes informations de Bloomberg, le PlayStation Plus pourrait bientôt entamer une mue, et proposer pas moins de trois niveaux d’abonnement : le premier correspondrait à l’abonnement PlayStation Plus actuel. Le second donnerait accès en plus à davantage de jeux PS4 et, à terme, PS5. Le troisième et dernier niveau permettrait de profiter de "démos rallongées," du streaming de jeux ainsi que d’une bibliothèque de jeux PSOne, PS2, PS3 et PSP.