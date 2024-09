Les abonnés PlayStation Plus ont eu une très mauvaise surprise ce week-end et ça ne passe pas du tout. Mais il semblerait qu'il y ait une raison à tout ça mine de rien.

Depuis la refonte du PlayStation Plus, désormais divisé en trois formules différentes, il est possible de jouer à plusieurs dizaines de jeux sagement rangés dans des catalogues disponibles pour les abonnés au service Extra et Premium. Les utilisateurs le savent désormais, la liste des jeux disponibles change d’un mois à l’autre. Sony ajoute et retire régulièrement des jeux afin d’assurer un flux constant de nouveautés. En règle générale, lorsqu’il y a du mouvement, les joueurs sont d’office prévenus. Mais dernièrement, il semblerait que Sony ait fait des changements sans prévenir.

Un jeux supprimé sur PlayStation Plus sans prévenir, ça ne plait pas

Il y a quelques heures, un joueur (suivi de près par d’autres) a voulu relancer l’un de ses jeux pourtant disponibles dans le catalogue PlayStation Plus et, à sa grande surprise, a constaté que celui-ci venait d’être retiré sans prévenir. Ce jeu, c’est The Evil Within, le survival horror de Bethesda. D’après les témoignages, le titre aurait été retiré de la liste des jeux PlayStation Plus aux alentours du 30 août sans crier gare. Sony n’a en effet prévenu personne, le jeu ne fait pas partie de ceux qui devaient quitter le catalogue au mois d'août 2024.

Une bien mauvaise surprise pour certains abonnés qui venaient tout juste de se lancer dans une nouvelle partie. Certains ont d'ailleurs réagis au quart de tour fustigeant Sony de ne « pas être transparent avec son service payant bien trop cher », « c'est quoi de b***** encore ? Une honte », « Super, je venait de commencer... », les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Mais si quelques joueurs s'enflamment, d'autres relativisent.

Le jeu carrément été délisté sur PS5 ?

Pour le moment, rien n’a été communiqué autour de ce revirement, Sony et Bethesda sont restés muets ce week-end. Par ailleurs, certains joueurs, abonnés ou non au PlayStation Plus, affirment ne même plus pouvoir trouver le jeu depuis leur PS5, ce dernier serait visiblement délisté (à noter que sur PS4 il n’y a pas ce souci). À l’heure où ces lignes sont écrites, nous avons vérifié nous-mêmes et The Evil Within s’affiche bel et bien pour le moment, cela changera peut-être prochainement.

En revanche, une nouvelle mention a été ajoutée sur la page du jeu pour signaler que The Evil Within avait des problèmes de compatibilité sur PS5. Ce qui expliquerait pourquoi il aurait été supprimé du catalogue de jeux PlayStation Plus. On peut ainsi lire : « Lorsque vous jouez à ce jeu sur une PS5, il se peut que des erreurs s'affichent, qu'il ne se comporte pas comme prévu ou que certaines de ses fonctionnalités disponibles sur une PS4 ne soient pas accessibles. Pour jouer à ce jeu sur une PS5, il est peut-être nécessaire de mettre à jour votre système avec la version la plus récente du logiciel système. »

Encore des problèmes de compatibilité ?

Un message similaire à celui que l’on peut retrouver sur la page du GTA-like Sleeping Dogs, qui lui aussi a de gros soucis de compatibilité avec la PS5. Il est vrai que The Evil Within avait de sérieux problèmes sur PS5, très largement remontés par les joueurs. Lag, plantage, framerate aux fraises… le jeu n’est déjà pas un monstre technique mais en prime, il n’a pas vraiment supporté le voyage. Il se pourrait donc que la décision de supprimer le jeu du service PlayStation Plus ne soit pas anodine. Il faudra donc plutôt lorgner du côté de The Evil Within 2 qui, lui, n’a aucun problème et est toujours disponible.

Source : psnprofiles, X