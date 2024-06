Les Days of Play 2024 se sont achevés hier, mais Sony continue de gâter les abonnés au PlayStation Plus. Quelques heures après avoir révélé le line-up de juin très solide pour les membres des formules Extra et Premium, l’éditeur japonais lance une toute nouvelle opération commerciale qui leur est destinée. Une nouvelle vague de promos est en effet arrivée sur le PlayStation Store et elle est réservée uniquement à l’ensemble des personnes ayant souscrit à un abonnement PlayStation Plus. Un fait assez exceptionnel en soit, le constructeur se contentant généralement d'offrir une ristourne plus importante sur les jeux en promo sur sa boutique.

Ce sont au total 270 jeux, DLC et autres packs qui font donc l’objet de promos exclusives aux abonnés PlayStation Plus, les remises pouvant grimper jusqu’à -90%. On retrouve dans le lot les deux Red Dead Redemption, Banishers: Ghosts of New Eden de Don’t Nod, Dying Light 2 ou encore Dead Island 2 pour ne citer qu’eux. Nous vous avons comme d’habitude préparé une sélection de ces meilleures promos du PlayStation Store triées par prix et ordre alphabétique. Vous avez jusqu'au 27 juin à 2h59 du matin pour faire vos emplettes.

Les meilleures promos réservées au membres du PlayStation Plus

Banishers: Ghosts of New Eden : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Classified: France '44 - Deluxe Edition : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Commandos 3 - HD Remaster : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Dead Island 2 Deluxe Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Disgaea 6 Complete : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human – Ultimate Edition PS5 : 65,99€ au lieu de 99,99€ (-34%)

Édition Deluxe WWE 2K24 : 74,99€ au lieu de 99,99€ (-25%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium et paquet de dollars Great White Shark : 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

METAL GEAR SURVIVE : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Pack Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2 : 54,99€ au lieu de 99,99€ (-45%)

PAYDAY 3: Silver Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Port Royale 4 - Extended Edition : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Stranded: Alien Dawn - Édition Premium : 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

Suicide Squad: Kill the Justice League - Deluxe Edition digitale : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

The Legend of Legacy HD Remastered : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Operator Edition : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Les jeux PlayStation à moins de 20€

Cities: Skylines - Mayor's Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Class of Heroes: Anniversary Edition : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Evil Genius 2: World Domination Deluxe Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Green Hell VR : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ sur PS4™ : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Risen : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Plus à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

BLAZBLUE CENTRALFICTION : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

DIRT 5 PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Don't Starve Mega Pack 2020 : 11,54€ au lieu de 32,99€ (-65%)

Dungeons 3 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

FOR HONOR – Édition Gold : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Gal Guardians: Demon Purge : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Labyrinth of Zangetsu : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Martha Is Dead PS4™ & PS5™ : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Potion Permit : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Raiden IV x MIKADO remix : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sid Meier's Civilization® VI Édition Platinum : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Les promos PlayStation Store à moins de 10€

Amnesia: Rebirth : 8,54€ au lieu de 28,49€ (-70%)

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Batman - The Telltale Series - Season Pass : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Control : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Curse of the Sea Rats : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Darksiders: Fury's Collection - War and Death : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders Genesis : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Gal*Gun 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

GUILTY GEAR Xrd Rev.2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

House Builder : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

KeyWe : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Mafia II: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mafia III: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

METAL MAX Xeno Reborn : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Nexomon: Extinction : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Rabbids®: Party of Legends : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

SteinsGate 0 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Tails of Iron : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Titanfall™ 2 : Édition Ultime : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - MARS : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€