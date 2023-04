Après le lancement des nouvelles formules du PS Plus en juin dernier, Sony a perdu des millions d’abonnés. L’éditeur s’évertue depuis à les faire revenir et les nouvelles offres ne manquent pas d’atouts pour convaincre. Entre quelques sorties day one, dont Stray et Tchia, des très gros jeux appréciés et des productions indépendantes qui font mouche, la formule Extra rivalise fièrement avec le Xbox Game Pass. Le PlayStation Plus Premium propose en plus une sélection de jeux rétro et un avantage exclusif : la possibilité de tester pendant plusieurs heures quelques productions gratuitement. Des démos plus généreuses qu’à l’accoutumée qui permettent en général de se faire une bonne idée d’un titre avant d’éventuellement passer à la caisse. Un nouveau jeu tout fraîchement sorti peut désormais être testé gratuitement par les abonnés du PS Plus Premium.

Une nouvelle démo gratuite via le PlayStation Plus Premium

Le 18 avril, les abonnés PS Plus Extra et Premium pourront mettre la main sur une nouvelle salve de jeux. Une sélection avant tout placée sous le signe de l’éditeur passé sous l’écurie de Microsoft : Bethesda. Du côté des titres modernes, le mois d’avril sera marqué par deux épisodes Wolfenstein, Kena Bridge of Spirits, The Evil Within ou encore l’excellent Slay the Spire du côté de la scène indépendante. Les amateurs de rétro devront quant à eux se contenter des Doom classiques ressortis sur PS4 et le premier Dishonored. Les abonnés de la formule haut de gamme peuvent néanmoins bénéficier d’un autre avantage. Sony a en effet discrètement ajouté une nouvelle démo gratuite réservée aux membres du PlayStation Plus Premium.

On peut comprendre pourquoi l’éditeur japonais n’a pas communiqué dessus, contrairement à God of War Ragnarok ou Disney Dreamlight Valley, puisqu’il s’agit d’un titre indépendant inconnu au bataillon qui n'a pas pu profiter de beaucoup de publicité. De son nom DE-EXIT - Eternal Matters, ce platformer mélangeant exploration et puzzles est tout fraîchement sorti ce 14 avril sur PS5, PS4 et les autres plateformes concurrentes. Pendant une heure, les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent donc découvrir un aperçu de ce voyage surréaliste dans un au-delà fait de voxels minimaliste.

L’aventure débute alors que vous débarquez fraîchement dans ce nouveau monde sans savoir où vous êtes et ce que vous faites ici. A vous de découvrir ce qui est arrivé au Domaine du souvenir et de tout faire pour le sauver. Côté gameplay, cela se traduit par des énigmes, de l'infiltration, de l'action et des phases de plateforme qui, si l’on en croit les propos des développeurs, seront toutes mises au service de l’histoire et de la cinématographie du jeu.

Si vous souhaitez tester ce nouveau jeu gratuitement sur le PlayStation Plus Premium, il suffit simplement de se rendre sur la page de DE-EXIT - Eternal Matters ou directement sur la boutique depuis votre console et le tour est joué. Pour mémoire, l'abonnement permet également de profiter de démos de plus gros jeux dont God of War Ragnarok, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 1 ou même A Plague Tale Requiem pour ne citer qu'eux.