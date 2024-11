Le premier jeu du PlayStation Plus Premium de novembre 2024 aurait déjà leaké et c’est encore une fois un classique tout droit sorti du catalogue de la PS1.

Le PS Plus continue d’être bien ancré dans sa petite routine. Dans quelques jours, Sony lèvera le voile sur l’intégralité des nouveaux ajouts aux catalogues des formules Extra et Premium. Pas de sorties day one au programme de ce mois-ci , la surprise devrait être quasi intacte. Quasiment, puisque l’un des jeux du PlayStation Plus Premium de novembre 2024 s’est visiblement dévoilé avant l’heure.

Un jeu du PlayStation Plus Premium de novembre 2024 déjà connu ?

En plus des jeux mensuels du PS Plus Essential et des nouveautés du catalogue de l’Extra, les membres de la formule Premium peuvent également profiter d’avantages supplémentaires. Des bonus bienvenus, à l’instar des essais « gratuits » permettant de tester des productions récentes pendant plusieurs heures, ou encore le streaming des jeux PS5 via le Cloud. Leur exclusivité la plus importante, c’est en revanche bien son catalogue de jeux rétro couvrant des titres de l'ère de la PS1 à la PS3, PSP incluse. Après un démarrage des plus timides, le PlayStation Plus Premium prend sérieusement forme. Et il pourra prochainement compter sur un autre classique pour renforcer son offre.

Il semblerait en effet qu’Alone in the Dark 2 fasse partie des nouveautés de novembre 2024. Le site PSDeals, qui fouille dans les entrailles du PlayStation Store à la recherche du moindre bon plan, a découvert qu’une version émulée du survival-horror venait d’être listée. La date du 7 novembre 2024 y est attachée, mais il s’agirait surtout d’un placeholder. Ce classique du genre devrait en effet débarquer dans le catalogue du PlayStation Plus Premium de novembre 2024, comme c’est (presque) systématiquement le cas avec ce genre de trouvailles. Dino Crisis, Medievil ou encore Star Wars Rebel Assault 2 : The Hidden Empire ont tous été débusqués avant leur annonce officielle d’une manière plus ou moins similaire.

Une suite avec plus d'action

Alone in the Dark 2 fait directement suite au tout premier épisode de la licence. Les joueurs retrouvent Edward Carnby cette fois en 1923, alors qu’il doit faire face au mal qui ronge Derceto, une maison où il est décidément plus facile d’y entrer que d’en sortir. Ce second épisode proposait un peu plus d’actions et quelques bonnes idées pour renouveler la saga, à l’époque. Sony devrait confirmer sa venue (ou non) dans le PlayStation Plus Premium de novembre 2024 dans seulement quelques jours.

