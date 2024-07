En attendant les annonces officielles imminentes relatives aux jeux rejoignant les catalogues PlayStation Plus Premium et autres en août, l'un d'entre eux a leaké par le biais de Sony.

Le catalogue du service PlayStation Plus Premium et des autres paliers va s'étoffer en août. À noter d'ailleurs que les jeux PS Plus Essential seront très bientôt annoncés. D'ici là, une surprise a été leakée avant l'heure par le biais d'une erreur de Sony. Elle devrait malgré tout faire plaisir aux fans d'une licence emblématique de PlayStation.

Couverture grillée par Sony pour un des jeux d'août du PlayStation Plus Premium

Il n'arrive pas souvent à Sony de leaker involontairement des surprises, qu'il s'agisse des jeux du PlayStation Plus Premium ou autres. Tel est cependant le cas ici, alors qu'un e-mail de publicité de PlayStation dévoile un peu à l'avance l'un des jeux qui rejoindra le service en août. « Préparez-vous à plonger dans le RPG-shooter à la troisième personne Remnant 2, découvrir les sombres expériences de la Shinra dans Crisis Core Final Fantasy VII Reunion et à chevaucher dans Mount & Blade Bannerlord avec votre abonnement. Les membres PlayStation Plus Premium peuvent également regarder du côté de nos jeux classiques comme Summoner, Secret Agent Clank, ou encore Jeanne d'Arc et Job Simulator ».

C'est donc la couverture de l'agent secret Clank qui a été grillée par cet e-mail relatif au PlayStation Plus Premium. Pour rappel, le titre est sorti sur PS2 et PSP en 2008, développé non pas par Insomniac Games, mais par High Impact Games. Il nous permettait ainsi d'incarner le petit robot dans un jeu d'action rendant un hommage loufoque à la cultissime licence James Bond 007. Clank y est équipé d'une foultitude de gadgets thématiques. Ainsi, Secret Agent Clank est le dernier jeu de l'iconique franchise Ratchet & Clank à rejoindre le service PlayStation Plus, histoire de compléter la collection.

En attendant le reste des jeux à venir en août

Il ne s'agit toutefois que de la face leakée d'un arrivage autrement plus important de jeux à venir en août sur le PlayStation Plus Premium et les autres paliers du service d'abonnement. Pour leur laisser la place, les utilisateurs ont déjà déploré de beaux départs, notamment du côté du PS Plus Extra. Destroy All Humans 2, NBA 2K24, Need for Speed Unbound, SpellForce 3 Reforced et Trials of Mana leur ont en effet dit adieu.

En espérant que les titres les remplaçant soient à la hauteur, histoire d'occuper les abonnés du PlayStation Plus Premium et autres dans ce mois d'août plutôt sage, à l'exception de quelques grosses sorties, en attendant une rentrée de septembre sur les chapeaux de roue. Nous le découvrirons dans les prochaines heures et prochains jours.

Source : Radec sur X.com