Comme à son habitude, le catalogue du PS Plus va se renforcer, et visiblement, il pourrait bientôt intégrer une pépite dans ses rangs. Ce serait le bon moment de replonger en enfance.

L'année dernière, Sony a déployé deux nouvelles offres pour son PlayStation Plus : les formules Extra et Premium. Chaque mois, ces dernières offrent à leurs abonnés l'accès à un certain nombre de beaux jeux. C'est une manière de concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft. Aujourd'hui, c'est la version Premium de l'abonnement qui fait parler d'elle. En effet, nous avons eu vent d'un jeu qui pourrait bientôt arriver dans son catalogue. Si cela s'avère, ce sera une bonne surprise pour les joueurs.

Le PlayStation Plus Premium joue la corde de la nostalgie

Les films Disney / Pixar ont toujours été sujets à des adaptations en jeu vidéo. Et qui n'a jamais rêvé étant enfant d'incarner ses personnages préférés sur sa console ? Indépendamment de leur qualité, ce sont des productions qui ont pullulé, avant de tomber progressivement dans l'oubli. Aujourd'hui, on s'en souvient avec nostalgie, et quelques studios nous proposent de replonger en enfance. C'est le cas de PlayStation qui invite les détenteurs du PlayStation Plus Premium à accéder à une bibliothèque de jeux classiques issus de l'ère PS1, PS2, PSP et PS3.

Pour la plupart des abonnés, c'est un bon moyen de redécouvrir des titres qui les ont marqués. Quitte à briser ses souvenirs en constatant qu'ils ne sont peut-être pas si bien que ça. Et justement, un nouveau jeu va probablement intégrer le service, et vous devez sûrement le connaître de nom. Il s'agit de Là-Haut, sorti à l'origine en 2009 sur PC, Mac, PS2, PS3, PSP, Xbox 360 et Wii. Une partie de ces versions a d'ailleurs été développé par Asobo Studios, le créateur de la franchise A Plague Tale. Deux salles, deux ambiances. Le jeu a fait son petit effet à l'époque, étant même décrit par des joueurs comme une pépite. Il s'apprêterait donc à poser ses valises dans le catalogue des classiques du PS Plus Premium.

Cette information, nous la devons à nos confrères chez Gematsu. Ils ont remarqué que le comité de classification Taïwanais avait listé la version PSP du jeu pour le PlayStation Plus Premium. Pour information, cette version est plus longue et plus dense que son équivalent sur PS3, ce qui est plutôt bon à savoir. Bien évidemment, ça reste à prendre avec des pincettes en attendant une annonce officielle. Aucune date de sortie n'est encore à déclarer, et nous ne savons même pas s'il aura droit à des trophées. Est-ce qu'il fera partie des arrivées du PS Plus Premium de novembre ? Rendez-vous demain après-midi pour en avoir le cœur net.