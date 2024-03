Un premier jeu du PlayStation Plus Premium a déjà leaké et il devrait assurément raviver quelques souvenirs plus ou moins douloureux chez les fans de la PS1.

Chaque mois, le PlayStation Plus ajoute de très nombreux jeux dans ses catalogues Extra et Premium. Des dizaines de jeux viennent s'empiler au sommet de la déjà très longue liste de titres disponibles. S'il est encore un peu tôt pour connaître l'identité de la totalité des jeux du mois d'avril 2024 à l'heure où ces lignes sont écrites, un premier hit a d'ores et déjà été dévoilé et c'est archi-culte.

Un premier leak pour les jeux du PlayStation Plus Premium d'avril 2024

Dans les jeux mensuels qui rejoignent le catalogue, il y a deux écoles. Les jeux actuels qui viennent de se greffer au catalogue Extra (et donc Premium) et les jeux dits "classiques" ou "retro" qui, eux, sont exclusifs à la formule du PlayStation Plus Premium. Et c'est l'un de ceux-là qui vient déjà de se révéler. C'est donc Star Wars Rebel Assault 2 : The Hidden Empire qui rejoindra le PlayStation Plus Premium au mois d'avril 2024. Un jeu culte pour toute une génération de joueurs. Sorti initialement en 1995, Star Wars Rebel Assault 2 est un jeu mêlant shooter et phase en point'n click le tout en full motion (FMV), pour plus de "réalisme". On y incarne un rebelle qui devra effectuer diverses missions de sabotage notamment en pilotant les vaisseaux iconiques de la licence.

Oui bon a l'époque c'était stylé © Star Wars Rebel Assaut 2

Difficulté en dents de scie, contrôles pas toujours justes, etc. Ce Star Wars Rebel Assault 2 n'est pas toujours une partie de plaisir, mais c'est un jeu considéré comme culte pour beaucoup de joueurs PS1. Un classique un peu maudit qui, quand on y pense, a dû nous offrir autant de sourires que de crises de nerf, mais pour l'époque, c'était quand même très marrant mine de rien. Star Wars Rebel Assault 2: The Hidden Empire arrivera dans le catalogue du PlayStation Plus Premium aux alentours du 16 avril 2024. Pour l'heure, on ne sait pas encore combien de jeux suivront le pas et encore moins lesquels, mais la liste ne devrait plus trop tarder à tomber. En attendant, vous pouvez toujours profiter des jeux PS Plus de mars 2024, il y en avait d'excellents.