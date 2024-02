Les prochains jeux « gratuits » du PS Plus seront disponibles dès demain. Ce mardi 6 février 2024, l’ensemble des abonnés pourra découvrir un nouveau jeu-service dès sa sortie : Foamstars. Il sera accompagné de deux productions toutes aussi originales, dont l’excellent Rollerdrome et le souls-like français Steelrising. En attendant, les membres du PlayStation Plus Premium peuvent tester gratuitement l’un des meilleurs jeux de l’année dernière. Oui, celui-là même qui a su créer la surprise.

L'une des surprises de 2023 gratuite via le PlayStation Plus Premium

Nouvel avantage pour les membres du PS Plus Premium. La formule haut de gamme du service propose de base quelques exclusivités intéressantes. À commencer par un catalogue de jeux rétro, allant de la PS1 à des productions plus récentes comme la PS3. Depuis quelque temps maintenant, ils peuvent enfin streamer les jeux PS5 via le Cloud, une fonctionnalité qui était particulièrement attendue. Dernier avantage et pas des moindres, les fameux essais « gratuits ». Ils permettent de tester des jeux récents via des démos plus généreuses qu’à l’accoutumée. Elles permettent généralement de se faire une bonne idée des titres en question, à quelques ratés près. Et pour bien commencer le mois de février, les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent maintenant essayer Alan Wake 2 pendant deux heures chrono.

Sachant que la campagne principale dure un peu moins de 20h, ces premières heures permettront donc de savoir si le jeu est fait pour vous ou non. Entre son écriture, sa direction artistique, sa mise en scène, ses personnages forts, ses idées folles comme ingénieuses, son sens du détail et son ambiance prenante… Alan Wake 2 s’est imposé comme l’une des plus grosses surprises de l’année dernière. Pas étonnant qu’il ait été au coude à coude avec Baldur’s Gate 3 pour le titre de GOTY 3. L’essai au PlayStation Plus Premium sera clairement une excellente mise en bouche et il y a fort à parier qu’elle vous donne faim.

Justement, on rappelle qu’en cas d’achat, votre progression sera conservée. Vous pourrez alors reprendre le jeu là où vous vous étiez arrêtés. Alan Wake 2 n’étant disponible qu’en version digitale, il faudra donc impérativement passer par le PS Store et attendre des promos sur la boutique si vous souhaitez l’acheter avec une réduction. Pour tester cette nouvelle démo du PlayStation Plus Premium, c’est simple comme bonjour. Rendez-vous sur la section dédiée sur votre console, ou passez directement par la page du jeu via le store en ligne. À partir de là, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton « Essai de jeu » pour lancer le téléchargement à distance et le tour est joué.