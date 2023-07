Le mois se termine avec un nouvel essai pour les membres du PS Plus Premium. Un autre jeu peut être testé gratuitement, et c’est une production qui a divisé à sa sortie.

Les jeux PS Plus d’août 2023 seront disponibles d’ici quelques jours. Sony a levé le voile sur le prochain trio qui sera mis à disposition de l’ensemble des abonnés. Le mois prochain, les joueurs pourront encore mettre la main sur sélection éclectique, avec en tête d’affiche un certain Dreams. La firme japonaise continue néanmoins de gâter les membres du PlayStation Plus Premium en leur proposant de tester gratuitement une sortie assez récente.

Un nouvel essai gratuit pour les abonnés PlayStation Plus Premium

Le 29 août prochain, les abonnés au PS Plus Extra ou Premium pourront découvrir un nouveau jeu dès sa sortie. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit d’un titre fermement attendu par certains : Sea of Stars. En attendant de pouvoir se plonger dans l’univers de ce RPG qui fleure bon le rétro, ceux qui ont craqué pour l’offre la plus élevée peuvent d’ores et déjà tester une sortie récente. C’est le petit avantage des abonnés du PlayStation Plus Premium. La possibilité de pouvoir jouer gratuitement pendant quelques heures des productions de tout calibre. Jusqu’à présent, ce petit bonus leur a permis de prendre la température avec des jeux comme God of War Ragnarok, TLOU Part 1, Hogwarts Legacy et tant d’autres. Il faut désormais compter sur le dernier venu du mois de juillet : LEGO 2K Drive.

Les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent donc essayer le jeu de voiture arcade de 2K pendant deux heures complètes. L’occasion de se faire une petite idée de ce titre en monde ouvert qui a partagé à sa sortie. LEGO 2K Drive vous plonge en plein cœur de Bricklandia, un univers découpé en plusieurs zones donc et avec un mode histoire bourré d’humour. Faites la course partout, jouez comme vous le voulez avec qui vous le voulez. Mais surtout laissez parler votre créativité en construisant le bolide de vos rêves, voiture comme bateau.

Comme d’habitude, toute votre progression sera conservée si vous souhaitez poursuivre l’aventure plus tard en achetant le jeu. Un petit jeu « marrant, beau, vivant, fun à jouer avec de bonnes sensations de conduite », comme le résumait notre cher _SutterCane dans son test. Pour découvrir cette nouvelle démo PlayStation Plus, rien de plus simple. Il suffit de vous rendrez sur la page PS Store du LEGO 2K Drive, cliquez sur l’essai et le tour est joué.