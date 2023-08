Les prochains jeux PS Plus Extra et Premium devraient être annoncés demain. Les joueurs ont déjà ouvert les paris en ligne pour deviner les prochains arrivants, même si l’on connaît déjà l’identité de l’un d’entre eux : Sea of Stars. Le RPG à la sauce rétro des créateurs de l’excellent The Messenger sera disponible dans le catalogue dès son lancement et ce même sur le Xbox Game Pass. En attendant, les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent tester gratuitement une petite pépite.

Nouvelle démo gratuite via le PlayStation Plus Premium

Nouvelle démo gratuite pour les abonnés au PlayStation Plus Premium. L’offre la plus fournie du service propose à ses membres un petit plus non négligeable : la possibilité de tester des sorties récentes, ou non, pendant une ou plusieurs heures. Des essais bien plus généreux que de simples démos donc, qui permettent également de conserver sa progression en cas d’achat du jeu par la suite. Une initiative qui aide les joueuses et les joueurs à trouver chaussure à leur pied, les essais étant généralement assez généreux pour se faire une idée assez concrète du jeu en question. La liste des démos est déjà bien conséquente avec des titres comme The Witcher 3, God of War Ragnarok, Cyberpunk 2077 ou encore The Last of Us Part 1 pour ne citer qu’eux. Les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent maintenant découvrir une petite pépite indé qui mériterait d’être plus connue.

Un essai gratuit PS Plus de A Space For The Unbound est désormais disponible sur le PS Store, à la fois pour les joueurs PS4 que PS5. Pas de jaloux. Dans ce jeu d’aventure au pixel art tout joli, les joueurs suivent l’histoire d’un jeune garçon et d’une fille aux pouvoirs surnaturels en plein cœur de l'Indonésie rurale de la fin des années 90. Le titre indépendant aborde des thèmes comme la lutte contre l'anxiété, la dépression, la découverte de soi, mais aussi l’amour. Atma et Raya sont à la fin de leurs années de lycée quand une force surnaturelle menace leur existence. Les joueurs doivent alors explorer leur ville, interagir avec les habitants, et découvrir des secrets cachés avant la fin du monde.

L’essai gratuit réservé aux membres du PlayStation Plus Premium ne dure « que » une heure, mais c’est largement suffisant pour se faire une idée du jeu et s’imprégner de son ambiance. Il faut en effet compter dix heures pour terminer A Space For The Unbound. Pour découvrir ce joli jeu indépendant qui a reçu de très bonnes critiques des joueurs comme de la presse, rendez-vous directement sur votre console ou sur la page dédiée au jeu sur le PlayStation Store. A partir de là, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton « Essai de jeu » pour lancer le téléchargement à distance.