Un titre extrêmement attendu est enfin disponible sur le service, mais malheureusement uniquement pour les abonnés PlayStation Plus Premium, et avec un hic en prime.

Hier, Sony mettait enfin à disposition les jeux rejoignant le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium en ce mois d'octobre. Parmi eux, un grand classique de la PS1 dont beaucoup de joueurs demandent désespérément un remaster/remake, voire un nouvel épisode : Dino Crisis. Hélas, ce monument jurassique du Survival Horror par Capcom n'est disponible que pour les abonnés Premium, et avec un détail qui risque de faire grincer des dents.

L'arrivée de Dino Crisis sur le PlayStation Plus Premium : un cadeau empoisonné ?

L'arrivée du légendaire Dino Crisis premier du nom sorti en 1999 sur PS1, puis l'année suivante sur Dreamcast et PC, sur le PlayStation Plus Premium est une nouvelle douce amère. Comme d'autres classiques de Capcom déployés sur le service, il ne semble pas être disponible sous forme d'achat séparé partout dans le monde, ou jouable pour les possesseurs du jeu original sur les consoles précédentes de Sony comme la PS3 ou PS Vita. Tel était en tout cas pour Resident Evil Director's Cut, disponible séparément du PlayStation Plus Premium notamment en Europe, mais pas aux États-Unis. Si l'on en croit la page Dino Crisis du PlayStation Store, l'histoire semble malheureusement se répéter.

Ce n'est hélas pas la seule déception qui accompagne l'arrivée de Dino Crisis sur le PlayStation Plus Premium. Les chasseurs de trophées remarqueront également une mention absente sur la page du jeu dans le PlayStation Store. Celle-ci n'évoque en effet pas la présence de cette fonctionnalité. À moins d'un changement ultérieur, il ne sera donc pas possible de platiner ce classique de Capcom.

Enfin, les fans de Dino Crisis attendent déséspérement que le géant japonais se penche enfin sur un remaster ou remake de cette licence emblématique et ces bons vieux dinosaures. Il faudra malheureusement pour l'heure se contenter de ce portage du premier opus sur le PlayStation Premium, en croisant les doigts griffus pour que Capcom s'y intéresse plus sérieusement. En attendant, rappelons qu'un remake officieux sur l'Unreal Engine 5 est actuellement disponible via une démo gratuite.

L'arrivée de Dino Crisis sur le PS Plus Premium souffle le chaud et le froid. © Capcom

Source : PlayStation Store