Les cartes d'abonnement prépayées au PS Plus ne fonctionnent plus. S'agit-il d'un bug ou d'une limitation volontaire de Sony à l'approche de l'offre premium ?

Les nouvelles offres PS Plus seront en ligne le 22 juin prochain chez nous, mais en attendant certains tentent de prolonger leur abonnement avec des cartes prépayées. Sauf que voilà, un dysfonctionnement empêche des joueurs de s'abonner.

Impossible de s'abonner au PlayStation Plus

Sur les forums de ResetERA, nombreux sont les joueurs qui se plaignent de ne pas pouvoir valider leurs cartes prépayées PS Plus, peu importe la durée d'abonnement. L'internaute ci-dessous rencontre par exemple le problème avec l'offre de 3 mois, d'autres avec celle de 12 mois...

La carte prépayée n'a pas pu être utilisée. Veuillez réessayer plus tard.

Il y a cependant une constante : seuls les abonnés PS Plus actuels sont touchés. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez souscrire au service mais une seule fois. Autrement dit, il est impossible de prolonger l'abonnement au-delà.

Un bug provisoire selon Sony

La liste des jeux "gratuits" de mai 2022

Nos confrères de Pushsquare ont contacté l'assistance de Sony Interactive Entertainment et visiblement, les cartes prépayées PS Plus sont désactivées temporairement :

J'ai vérifié votre code ainsi que votre compte et sachez qu'à partir de maintenant, il existe une fonctionnalité temporairement désactivée pour les abonnements PS Plus/PS Now qui ne permet pas de cumuler l'un ou l'autre des abonnements sur des abonnements actifs. Ce n'est que temporaire et dès que nous aurons davantage d'informations, nous en informerons nos joueurs.

Certains sont persuadés que cette désactivation a été mise en place à cause d'une offre trop avantageuse pour les abonnés. On vous explique. Avant, si un joueur avait 5 ans de PS Plus en stock, il pouvait par exemple s'abonner un mois au PS Now et obtenir automatiquement 5 ans de PS Plus Premium. La combinaison des deux abonnements rendait cette manipulation possible, avec évidemment un grand manque à gagner pour Sony.

Bien entendu, il peut aussi s'agir d'un mic-mac due à la transition entre les différentes offres. Outre le message d'assistance ci-dessus, Sony Interactive Entertainment n'a pas communiqué plus clairement sur le souci.