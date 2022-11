Sony vient de réaliser son dernier rapport financier et donc de dévoiler de précieuses informations sur le succès ou non de ses services. Notamment le fameux PlayStation Plus qui semble ne plus autant séduire qu'avant. Ainsi donc, selon les dits chiffres le constructeur a perdu 1,9 millions d'abonnés entre juillet et septembre passant donc de 47,3 à 45,4 millions d'abonnés. Une somme plus que conséquente et une grosse perte.

Le nouveau PlayStation Plus peine à convaincre

Cela reste toujours plus que Microsoft et son Game Pass mais c'est tout de même un signe que quelque chose ne va pas. Malgré tout, Sony voit tout de même ses revenus augmenter de 10% pour un total de 788 millions de dollars comme le reporte videogameschronicle.

Pour mémoire voici les 3 formules actuellement :

PlayStation Plus Essential : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

: 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an PlayStation Plus Extra : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

: 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an PlayStation Plus Premium : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

Malgré la perte nette d'utilisateurs, Sony reste gagnant car les différentes formules permettent au constructeur d'avoir plus de revenus par souscripteur. Il ne faut évidemment pas que la fuite de clients continue de manière trop intensive car il arrivera un moment où cela deviendra problématique pour la firme.

Que pensez-vous du nouveau système de formules ? Faites vous partie des utilisateurs qui quittent le service PlayStation Plus ? Dites nous au sein des commentaires.