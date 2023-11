Ne ratez pas l'occasion de récupérer de nouveaux jeux qui valent le détour via le PlayStation Plus ! Ils quittent le service dans les prochaines heures.

Les jeux du PS Plus d'octobre 2023 sont disponibles, mais attention, car ils disparaissent dès demain. À partir du mardi 7 novembre 2023, ils seront remplacés par des titres inédits. Vous ne pourrez par conséquent plus en bénéficier, même en étant abonnés PlayStation Plus. Ce qui serait dommage vu les softs en présence.

C'est bientôt fini pour les jeux PlayStation Plus d'octobre 2023

Le temps file et les jeux PlayStation Plus d'octobre 2023 sont sur le point d'être supprimés. C'est donc le moment ou jamais de se rendre sur l'interface web, votre console ou l'application mobile pour les récupérer. Au cas où vous ne le savez pas, vous avez juste à valider votre « achat ». Cette action permet de faire apparaître les titres dans votre bibliothèque dans un premier temps. Après cela, libre à vous de les télécharger dans la foulée ou d'attendre d'avoir terminé vos jeux en cours. Cette piqûre de rappel étant faite, place à la sélection.

Pendant quelques heures encore, le PlayStation Plus offre The Callisto Protocol, le nouveau survival-horror du créateur de Dead Space, Glen Schofield. Un jeu clairement imparfait, surtout sur PC à la sortie en raison d'une optimisation aux fraises, mais qui n'est pas dénué de charme. Malgré ses défauts évidents, on a beaucoup apprécié la violence et les combats viscéraux, l'ambiance ou encore la dimension à l'ancienne. À l'inverse des phases d'infiltration, du bestiaire trop pauvre ou de la difficulté supplémentaire vendue à prix fort à travers un DLC.

Autre salle, autre ambiance dans ce PlayStation Plus d'octobre 2023 avec Farming Simulator 22 qui vous laisse entrer dans la peau d'un agriculteur 2.0. Sans les soucis et tracas engendrés par cette activité difficile. Le nom évocateur ne ment pas puisqu'on est en face d'une simulation où vous devrez construire et faire évoluer votre exploitation. Que dire ? Si vous aimez le genre, ça fait partie des incontournables et des grandes marques à ne pas louper.

Enfin, le PlayStation Plus vous emmènera au Far West avec l'immersive sim Weird West. Un action-RPG / Twin-stick shooter par le studio de Raphaël Colantonio, l'un des co-créateurs d'Arkane (Dishonored), édité par Devolver Digital. Un duo de choc ? D'après l'ami Camille, oui. Doté d'un univers « très original », Weird West parvient à faire mouche grâce aux nombreuses possibilités lors des combats. Un jeu avec de grosses ambitions qui ne déçoit pas. Comme pour tous les deux softs cités, cette production indé est disponible dans le PlayStation Plus d'octobre 2023 jusqu'à demain. Ne ratez pas le coche avant qu'il ne soit trop tard !