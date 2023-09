C’était une annonce particulièrement attendue au tournant. La sélection des jeux « gratuits » de septembre n’a pas convaincu les foules. Si Sony ne s’était contenté que de communiquer un line-up moins fort que d’habitude, la pilule aurait pu passer, mais l’éditeur japonais a enfoncé le clou en révélant une augmentation de prix assez conséquente de l’ensemble des formules du PlayStation Plus. Naturellement, faute d’un trio décevant et de nouvelles fonctionnalités ou autres ajouts pour compenser cette hausse, la grogne est montée au sein de la communauté. PlayStation se devait presque d’être irréprochable avec son choix des jeux d'octobre 2023. Les jeux PS Plus du mois prochain ont donc été confirmés.

Les jeux PlayStation Plus d'octobre 2023

Après les leaks, place à la confirmation. Quelques heures plus tôt, notre dataminer national Billbil-Kun récidivait en dévoilant deux des trois titres qui seront offerts le mois prochain à l’ensemble des abonnés au PS Plus. Une sélection qui aura donc en tête d’affiche The Callisto Protocol, la dernière création horrifique du papa de Dead Space. Un jeu qui avait su tenir en haleine grâce à son atmosphère et des mises à mort gores au possible, laissant parfois place à un véritable carnage. Malgré tout, celui qui était vendu comme AAAA par son créateur n’a pas été pleinement à la hauteur des attentes des amateurs du genre.

Sony a visiblement pensé aux plus froussards de ces abonnés avec d’autres productions à l’ambiance radicalement différente. Il y aura bien Farming Simulator 2 au PlayStation Plus d’octobre 2023, comme le leak l’avait révélé. Restait à connaître l’identité du troisième heureux élu de cette sélection, c'est désormais chose faite. Voici le programme du PS Plus du mois prochain :

The Callisto Protocol (PS5, PS4)

Farming Simulator 22 (PS5, PS4)

Weird West (PS5, PS4)

Pour mémoire, ces trois jeux « gratuits » PlayStation Plus seront disponibles pour l’ensemble des abonnés du mercredi 3 octobre au 6 novembre 2023 aux alentours de 11h, heure française. Il vous reste donc encore quelques jours pour mettre la main sur les titres offerts ce mois-ci, à savoir l’impopulaire reboot de Saints Row, le mauvais Generation Zero et le MMORPG Black Desert Online. Les membres du PS Plus Extra et Premium ont quant à eux encore quelques semaines pour essayer une poignée de productions qui quitteront le service en octobre. En tête d’affiche deux Far Cry, les pépites Limbo et Inside, The Quarry ou encore quelques remasters de Yakuza.