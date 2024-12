Les jours défilent à une vitesse folle et il n’est pas rare que les joueurs oublient de récupérer les jeux « gratuits » offerts dans le cadre de leurs abonnements. On vous fait donc une piqûre de rappel pour ceux du PS Plus de novembre 2024.

On connaît le refrain par cœur depuis le temps. A chaque mois, son jeu de chaises musicales. Sony poursuit sa rotation en offrant systématiquement trois nouveaux jeux à l’ensemble des abonnés, au grand minimum. Un trio qu’il faut alors récupérer dans le temps imparti, après quoi ils redeviendront définitivement payants. Une fois ajoutés à la bibliothèque, les titres en question sont alors conservés aussi longtemps que l’abonnement au PlayStation Plus est actif. Le constructeur japonais mettra alors son service à jour dans la fin de matinée de ce mardi 3 décembre 2024. Avis donc aux tête en l’air, aux retardataires et aux nouveaux arrivants, il ne vous reste que quelques heures pour réclamer les trois derniers jeux offerts avec le PS Plus.

Dernière chance pour les jeux PlayStation Plus de novembre 2024

L’arrivée du prochain trio de jeux « gratuits » est imminente et on peut dire que l’année se terminera en beauté pour les membres du service. Dans le cadre de leur abonnement, l’ensemble des abonnés au PS Plus pourront ainsi mettre la main sur nul autre que le GOTY de 2021 : It Take Two. Une véritable pépite coopérative, qui s’accompagnera de deux autres productions assez différentes l’une de l’autre comme le veut la coutume : le stratégique Alien Dark Descent et le Pokémon-like en MMO Temtem. Avant que ces nouveautés n’arrivent, il vous reste encore un petit peu de temps pour ajouter à votre bibliothèque ceux offerts avec le PlayStation Plus de novembre 2024 afin de les conserver. C’est donc l’heure de votre piqûre de rappel mensuelle.

Dernière chance pour récupérer la sortie day one de la sélection du mois passé : Death Note Killer Within. Ici, dix joueurs s’affrontent pour trouver qui est Kira, ou au contraire défendre le détenteur du livre en usant de leur ingéniosité. Côté originalité, Ghostwire Tokyo s’en tire beaucoup mieux. Dans ce FPS atypique de Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush) vous devez affronter des yokai et autres créatures du folklore japonais à l'aide de divers pouvoirs. Un titre franchement sympathique pour peu que vous soyez sensibles à la proposition. La même chose pourrait être dite pour le dernier jeu du PlayStation Plus de novembre 2024 : Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Sans surprise, le jeu de voiture reprend tous les éléments qui ont fait le succès du premier avec du contenu inédit.

Les jeux qui deviendront bientôt payants et ceux qui vont être gratuits

Vous avez donc jusqu'au mardi 3 décembre 2024 avant 11h pour les ajouter à votre bibliothèque. On rappelle si besoin est, qu'une fois réclamés ils seront disponibles aussi longtemps que votre abonnement au PlayStation Plus sera actif. Et si justement vous attendiez une promo pour reprendre du service, c'est d'ailleurs le moment ou jamais avec la promo du Black Friday qui touche à sa fin. Voici en attendant un petit rappel des jeux sur le départ et de ceux qui arrivent :

Les jeux du PlayStation Plus de novembre 2024

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | PS4, PS5

Ghostwire: Tokyo | PS5

Death Note Killer Within | PS4, PS5 (day one)

Les nouveaux jeux du PS Plus de décembre 2024