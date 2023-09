Le PlayStation Plus fait plaisir à ses abonnés chaque mois avec de nouveaux jeux qui viennent prendre la place d'autres. Une rotation mensuelle est devenue un rendez-vous incontournable pour chaque joueur ayant souscrit à l'une des formules du PS Plus. Seulement voilà, il arrive parfois que l'on oublie totalement d'ajouter les jeux du mois à sa collection, ce qui veut dire que dès qu'ils quittent définitivement les jeux du mois, il n'est plus possible d'y jouer gratuitement .

Dernière chance pour ces jeux du PlayStation Plus

C'est pourquoi on vous fait une petite piqûre de rappel avant la fin de la récré. Les jeux du mois d'août vont bientôt céder leur place aux jeux du PlayStation Plus de septembre. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour mettre la main sur l'un des meilleurs jeux de golf du moment, PGA Tour 2K23, la pépite signée Media Molecule, Dreams et son petit jeu intégré, ainsi que sur Death's Door, un excellent rogue-lite aussi superbe que drôle. Ces trois jeux sont disponibles jusqu'à demain matin, passé ce délai, il sera trop tard et ils laisseront leur place à une nouvelle fournée de jeux.

PGA Tour 2K23 - PS5/PS4

- PS5/PS4 Death's Door - PS5/PS4

- PS5/PS4 Dreams - PS4

- PS4 Tren (Dreams) - PS4

Une petite pépite cachée dans l'un des jeux du PS Plus

Parmi ces jeux du PlayStation Plus se cache d'ailleurs une petite surprise qui fait office ici d'exception. Il s'agit de Tren, un jeu de réflexion mignon tout plein développé par Media Molecule. C'est un jeu dans un jeu, puisque pour jouer à Tren, il faut au préalable lancer Dreams. C'est avec ce jeu/outil d'exception que les développeurs ont réussi à mettre sur rails une vraie petite pépite. Plus de 90 énigmes à résoudre, un mode créatif ultra généreux et un peu de scoring… Tren est une petite bulle d'air fraîche qui fait du bien, mine de rien.