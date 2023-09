Les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent désormais essayer gratuitement l'un des meilleurs jeux de sa génération. Un immense RPG qui ne compte plus ses récompenses. Bon, il y a fort à parier que vous avez déjà dû tâter la bête, mais dans le cas où ce ne serait pas le cas, c'est peut-être l'occasion de vous laisser séduire grâce à cette version d'essai de plusieurs heures.

Un jeu culte jouable gratuitement avec le PlayStation Plus Premium

Ce jeu, c'est The Witcher 3: Wild Hunt, le célèbre RPG de CD Projekt. Si le studio est actuellement sous le feu des projecteurs avec la sortie imminente de Phantom Liberty, l'imposant DLC de Cyberpunk 2077, il est surtout réputé pour son RPG avec le sorceleur. Multi-récompensé, The Witcher 3 nous met dans la peau de Geralt De Riv, l'un des derniers sorceleurs, un chasseur de monstres, qui recherche Ciri, sa fille adoptive en quelque sorte. Se dessine alors une quête absolument épique, et un voyage incroyable dont on ne sort clairement pas indemne. The Witcher 3 a été salué pour tout un tas de choses, la profondeur de son univers, la qualité incroyable de son écriture, ses quêtes toutes plus passionnantes les unes que les autres… c'est un grand jeu.

Une démo de The Witcher 3 sur PS5 !

Et ce grand jeu, vous pouvez désormais l'essayer gratuitement sur PS5 uniquement, pendant près de 4 heures grâce au PlayStation Plus Premium. La formule ultime de l'abonnement vous donne en effet accès à plusieurs versions d'essai de jeux populaires, dont The Witcher 3 fait désormais partie. L'occasion de voir un peu ce que donne le tout dernier patch "new gen" déployé par CD Projekt il y a quelques mois maintenant. Oui, le jeu a changé. Vous avez donc maintenant 4 heures pour découvrir les aventures du sorceleur, c'est peu compte tenu de la taille du jeu, mais c'est toujours ça de pris. Notez toutefois que The Witcher 3 ne restera à l'essai que jusqu'au 29 octobre prochain. C'est donc une offre exceptionnelle à durée limitée. Pour en profiter, rien de plus simple. En tant qu'abonné au PlayStation Plus Premium, vous n'avez qu'à vous rendre dans l'onglet Démos et versions d'essai afin de télécharger directement la démo de The Witcher 3. Vous pouvez également vous rendre sur la fiche du jeu dans le PS Store pour y avoir accès d'ici tant que vous êtes abonnés au PS Plus Premium.