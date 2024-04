L'un des gros jeux récents du PS Plus a reçu un nouveau contenu. De quoi redynamiser le tout et se replonger dans le titre même si vous l'avez déjà bouclé. Que sait-on exactement sur le sujet ?

Le dynamique univers de Foamstars, développé par Square Enix, s'apprête à accueillir sa troisième saison intitulée Mysterious Swing à partir du 12 avril. Cette nouvelle saison introduit une pléthore de contenus inédits qui promettent de renouveler l'expérience de jeu pour les aficionados de cette franchise. Parfait pour donner un coup de boost au jeu offert dans le PlayStation Plus il y a quelques temps en février dernier.

Ce jeu du PlayStation Plus s'agrandit

Au cœur de ces nouveautés, on trouve l'arrivée d'un personnage jouable, Chloe Noir, qui se distingue par son utilisation habile d'un fusil à tirs chargés et de son compagnon, Ciel. Cette combinaison unique permet à Chloe de traquer et d'éliminer efficacement les adversaires affaiblis. Les joueurs pourront débloquer Chloe Noir gratuitement en atteignant le niveau 31 du Season Pass tandis que l'option du Pass Premium permettra un accès immédiat.

En plus de ce nouveau personnage, la saison Mysterious Swing revisite le système de gemmes en introduisant les Gemmes d'Étoile et en ajoutant un quatrième emplacement pour les Gemmes de Compétence. Ces dernières offrent des améliorations variées aux compétences et à l'abilité Superstar des Foamstars, enrichissant ainsi les stratégies de jeu. Pour les obtenir, les joueurs devront collecter des Pierres d'Énergie spécifiques.

Du contenu à la pelle ?

La saison accueille également deux nouveaux modes de jeu qui promettent de tester les compétences des joueurs dans des configurations extrêmes. D'une part, le All Chloe Party invite les joueurs à se mesurer exclusivement avec Chloe Noir, mettant en avant les capacités uniques de ce personnage. D'autre part, le Bubbly Penguin se concentre sur Penny Gwyn, une autre Foamstar, dont seules les compétences et l'abilité Superstar seront utilisables, offrant un défi particulier.

Les joueurs pourront aussi s'engager dans des modes classés, avec une période dédiée aux équipes dans Ranked Party Tribe-Vibe du 12 au 19 avril, suivie d'une phase pour les joueurs solo dans Ranked Party Lonestar du 19 avril au 16 mai, ajoutant une dimension compétitive à l'expérience. Disponible sur PS4 et PS5, Foamstars continue de s'établir comme une référence dans le domaine des jeux de stratégie et d'action. Et puis, nombreux sont ceux qui ont pu l'avoir gratuitement sur le PlayStation Plus il y a plus d'un mois.