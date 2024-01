Ce mois-ci tous les membres du PlayStation Plus se régalent, quelle que soit la formule choisie. Tout le monde peut profiter du trio de jeux « gratuits » mensuels avec en tête d’affiche A Plaque Tale Requiem. Celles et ceux qui ont opté pour les formules Extra et Premium peuvent découvrir dès aujourd’hui Resident Evil 2 Remake et le déjanté Tiny Tina’s Wonderlands. S’il faut normalement attendre quelques semaines pour découvrir les prochains titres offerts, Sony fait une petite entorse à la règle et dévoile déjà l’un des jeux du PS Plus de février 2024.

Un premier jeu pour le PlayStation Plus de février 2024

Le premier jeu PS Plus de février 2024 a été dévoilé. L’ensemble des personnes ayant souscrit à un abonnement pourront sortir de leur bulle avec une nouvelle sortie day one. Ce n’est cette fois pas du côté de la scène indépendante qu’il faut se tourner, mais de celui de Square Enix. Le partenariat entre les deux géants japonais se fortifie toujours plus avec la disponibilité dès son lancement de Foamstars pour tous les abonnés. Le 6 février, les membres du PlayStation Plus seront donc conviés à une soirée mousse géante pour découvrir ce nouveau jeu multijoueur coloré et plein d’énergie en 4v4 fortement inspiré de Splatoon. Ici, les joueurs s’affronteront avec une mousse leur permettant d’attaquer, de construire et de se défendre, tout en choisissant parmi une sélection de personnages haute en couleur.

À sa sortie, Foamstars proposera trois modes de jeux (Chasse à la star, Survie en milieu mousseux et Soirée canard en caoutchouc), chacun proposant trois cartes se voulant chacune amusantes et stratégiques. Elles seront sélectionnées aléatoirement pour pimenter les choses. Du JcE sera également de la partie, aussi bien en solo qu'en équipe, avec le mode Foamstar les Missions d'Escouade. Ici, il sera question de défendre la ville de Bath Vegas face à diverses invasions générées aléatoirement. Ce sera l'occasion de s'entraîner et d'en apprendre plus sur les personnages.

L'IA s'invite à la fête

Square Enix se projette déjà dans l’avenir et l’arrivée dès sa sortie dans le PlayStation Plus devrait donner un sacré coup de pouce à son jeu plus fun qu’il n’y paraît selon les premiers retours. En outre, des mises à jour saisonnières gratuites seront disponibles tout au long de l’année. Elles apporteront de nouveaux modes de jeu, des cartes et des personnages inédits et évidemment des cosmétiques. Inévitable de nos jours, un pass saisonnier premium de 5,99€ permettra de débloquer instantanément les nouvelles têtes et d’obtenir des objets inédits à la saison.

Ce premier jeu offert au PlayStation Plus de février ravive cependant la polémique autour de l'utilisation de l'IA dans le domaine artistique. Lors d'un événement presse, VGC a interrogé Kosuke Okatani, producteur de Foamstars, sur ce point, qui semble être l'une des clés de voute dans la future stratégie de Square Enix. Et oui, le jeu multijoueur a bien utilisé le tristement célèbre outil Midjourney pour transformer des textes en images, notamment pour créer des icônes dans le jeu., notamment pour les couvertures des albums pour les musiques du jeu. Sur la défensive, le producteur explique que tous les éléments clés de gameplay ont été entièrement créés par les équipes, mais qu'ils souhaitaient « également tester des choses avec l'IA. » L'utilisation de l'intelligence artificielle ne représenterait alors que 0,001% du contenu du jeu.

Foamstars sera donc disponible gratuitement pour les abonnés au PlayStation Plus du 6 février au 5 mars 2024. Une fois ajouté à la bibliothèque, il sera évidemment disponible aussi longtemps qu’un abonnement sera actif.